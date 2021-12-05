‘CHP iktidarında engeller ortadan kalkacak’

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, engelli sorunlarının karşılıklı anlayış ve toplumsal farkındalık ile çözülebileceğini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mehmet Tahtasız, beraberinde İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, İl Başkan Yardımcısı Ümit Er, İl Muhasibi Nevzat Biçer ve bazı parti yöneticileri ile birlikte engelli derneklerini ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre CHP heyeti, Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Şaban Kabakçı, Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği Başkanı Emine Çelen ve Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Ertuğrul Kazak'ı ziyaret ederek engellilerin sorun ve talepleri hakkında bilgi aldılar.

‘ENGELLİ SORUNLARI TOPLUMSAL FARKINDALIK İLE ÇÖZÜLÜR’

İl Başkanı Mehmet Tahtasız, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için gereken düzenlemelerin yapılmasını isteyerek, engelli sorunlarının karşılıklı anlayış ve toplumsal farkındalık ile çözülebileceğini söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek CHP heyetine teşekkür eden Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Kabakçı, "Bizler kimseye muhtaç olmadan gezip-dolaşmak, gündelik işlerimizi halletmek istiyoruz. Bunun için toplumsal farkındalığa ihtiyacımız var. Kaldırımlar, merdivenler, yollar, binalar, toplu ulaşım araçları engellilerin yaşantısına göre dizayn edilmelidir." dedi.

Kaldırım işgallerinin önüne geçilmesini, kabartma izli yollara herhangi bir ürün konulmamasını, eksik olan yol ve kaldırımların da bir an önce yapılmasını talep eden Kabakçı, "trafik lambalarına da sesli ikaz konulmalı. Otomasyon ayarlaması ile saat 07.00 ile 21.00 arası devreden çıkartıldı. Bunun tekrar konulmasını talep ediyoruz. Engellilerle ilgili düzenlemeler yapılırken bizlerin görüş ve önerileri alınmalı, bizim adımıza karar verilmemelidir" diye konuştu.

‘ENGELLİ TANIMI YENİDEN YAPILMALIDIR’

Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Ertuğrul Kazak ise toplam ülke nüfusunun %12'sini engellilerin oluşturduğunu ifade ederek, "Çevremizde, çarşıda, pazarda gördüğümüz engelliler kadar, evlerinde kapalı kalan ve dışarı çıkamayan engellilerin var olduklarını da dikkate almalıyız. Dışarıya çıkabilecek durumda olanların sosyal hayata karışmasını sağlamak, dışarı çıkacak durumda olamayıp, yatağa bağımlı olan engellilere de ulaşmak, onlara moral ve motivasyon vermek, temel ihtiyaçlarını karşılamak bir insanlık borcudur." dedi.

Kazak, engelli tanımının yeniden yapılmasını, kimlerin engelli haklarından yararlanması gerektiğinin belirlenmesini, kamu ve özel binaların yapısı ve engellilerin giriş-çıkışının düzenlenmesi, engellilere istihdam sağlanması, engellilerin kullandığı bütün yardımcı alet ve edevatın ücretsiz karşılanmasını, engellilerin sosyalleşmesine yönelik sosyal tesis ve aktivite ihtiyacının giderilmesini, engellilik oranlarının sınıflandırılmasını talep ederek, çözülmesini istedikleri sorunlara ilişkin bir rapor sundu.

Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği Başkanı Emine Çelen de dernek bünyesinde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek, sorunları ve çözüm önerilerini anlattı.

‘ENGELLER ORTADAN KALDIRILACAK, TÜM ENGELLİLERE SAHİP ÇIKILACAK’

CHP iktidarında engellilere yönelik uygulanacak projeler hakkında da özet bilgiler veren Tahtasız, şunları söyledi:

“Bakıma muhtaç tüm engellilere bakım hizmeti vereceğiz, Aile sigortası kapsamındaki engellilere % 40 engelli,% 60 engelli olanlar için günün ekonomik şartlarına uygun yaşam aylığı bağlayacağız,

-Kısa ve uzun süreli kurumsal bakım hizmetlerini yaygınlaştıracağız, Özel beslenme ihtiyacı olan engellilerin beslenme ihtiyaçların ücretsiz karşılayacağız,

-Engellilerin tıbbi malzeme ve ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayacağız,

-Engellilerin kamu kurumlarına yapacakları her başvuru için ayrı rapor alma çilesini bitireceğiz, Herhangi bir ölçüde bakmaksızın tüm engelli vatandaşlarımızı sosyal güvenlik kapsamına alacağız,

-Tüm engellilere koşullarına uygun çok yönlü eğitimi, nitelikli ve ücretsiz sağlayacağız, Tüm eğitim kurumlarının fiziksel koşullarını engellilere uygun hale getireceğiz, Çalışmak isteyen engelli vatandaşlarımız için engelli kadrolarını ve kotalarını arttıracağız,

-Engellilere yönelik meslek edindirme programlarını geliştirecek ve çalışma yaşamına uyum için rehberlik hizmeti verilecek, Tüm iş yerlerinin fiziksel koşullarının engellilere uyumlu hale getirilmesi için destek sağlayacağız,

-İşverenlerin engelli istihdam etmeyi tercih etmesi için özel teşvikler geliştireceğiz, Engellilerin eşit işe eşit ücret almasını güvence altına alacağız, Tüm altyapı hizmetlerini engellilere uygun şekilde yeniden düzenleyeceğiz, Engellilere uygun yolcu taşıma hizmetlerinin çoğalması için teşviklerle destekleyeceğiz,

-Engelli spor kulüplerini malzeme ve tesisler açısından destekleyeceğiz, Engelli rehberlik merkezleri ile engellilerin kültürel ve sosyal olanaklarını arttıracağız.” (Haber Merkezi)