CHP Merkez İlçe’de görev dağılımı

37. kongrenin ardından ilk toplantısını gerçekleştiren Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanlığı görev dağılımı yapıldı.

Toplantıda konuşan CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, “Sorumluluklarımızın bilinci ile hareket ederek Cumhuriyet Halk Partisi’ne yakışır bir şekilde çalışmalarımızı yerine getireceğimizin inancını taşıyorum. Görev alan yol arkadaşlarımız ve tüm üyelerimizle beraber büyük bir aileyiz. Bu onurlu görevi hep beraber başaracağız. Bugünden itibaren CHP’de birlik ve beraberlik temel hedefimiz olacaktır. CHP ailesi olarak partimizi Çorum'da ve ülke genelinde iktidar yapmak için beraber çalışacağız.” dedi.

CHP Merkez İlçe Yönetim Kurulu görev dağılımı şöyle: İlçe Sekreteri Kemal Kılıç, Sayman Murat Onur Uçar, Eğitim Sekreteri Yurdal Topakkaya, Bilişim Sorumlusu Kayahan Boztepe, Basından Sorumlu Başkan Yrd. Pınar Karaca, Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yrd. Yusuf Sapancı, Gençlik Kollarından Sorumlu Başkan Yrd. Onur Sucu, İşçi Sendikaları Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Başkan Yrd. Zafer Kalem, Parti Örgüt ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Başkan Yrd. Cafer Aşkın, Aile ve Sosyal Politikalarından Sorumlu Başkan Yrd. Havanur Demirtaş, Tarım Örgütleri Köy ve Beldelerden Sorumlu Başkan Yrd. Tunçay Polat, Kadın Kollarından Sorumlu Başkan Yrd. Seher Bayıral, Esnaf Meslek Odalarından sorumlu Başkan Yrd. Cengiz Akveran, ARGE Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Başkan Yrd. Sevinç Genç, Doğa ve Çevre Hakları Sorumlusu Başkan Yrd. Fatma Olukcu, Emeklilerden Sorumlu Başkan Yrd. Seyit Yıldız. (Haber Merkezi)