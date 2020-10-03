CHP'nin bulunduğu binada yangın

M.BURAK YALÇIN

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İl Başkanlığının bulunduğu binada çıkan küçük çaplı yangın paniğe yol açtı.

Gazi Caddesi üzerinde bulunan Balaban İş Merkezinde dün akşam meydana gelen yangına Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

Yangınla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız da, parti binasının giriş katında bir işletmede post cihazından kaynaklanan bir yangının meydana geldiğini belirterek, "Yangının parti binamızla bir alakası olmadığı gibi, partimizde herhangi bir hasar da söz konusu değildir. Yangının kısa sürede söndürülmesini sağlayan İtfaiye ekiplerine teşekkür ederiz. Kamuoyuna duyurulur" dedi.