CHP pazarda nabız yokladı

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl ve Merkez İlçe Örgütü, Çarşamba Pazarı'nda halkın ve esnafın sorunlarını dinleyerek, broşür dağıttı.

CHP Genel Merkezi tarafından gönderilen ‘Mutfakta Yangın Var’ ve ‘10 Soruda Aile Destekleri Sigortası’ adlı broşürleri dağıtan parti yöneticileri, pazarın nabzını yokladı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, parti yöneticileri Kemal Kılıç, Havvanur Demirtaş, Seher Bayıral ve Yurdal Topakkaya, Çarşamba Pazarında esnafa ve halka broşür dağıttı.

CHP heyeti, son günlerde ekonomideki gidişat, yüksek zamlar ve maliyet artışı nedeniyle büyük bir sıkıntı içerisine giren esnafın ve vatandaşın sorunlarını dinleyerek, parti politikaları hakkında bilgi verdi.

‘Mutfakta yangın var’ adlı broşürde son günlerde yapılan zamlar eleştirilerek, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutfaktaki yangını söndürmek amacıyla 10 maddelik önerisi hakkında bilgi verilirken, ‘10 Soruda Aile Destekleri Sigortası’ adlı broşürde ise güvenli yurttaş, toplum ve gelecek için ev kadınlarına yönelik aile destekleri sigortası hakkında kapsamlı bilgiler yer alıyor. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2021, 17:55