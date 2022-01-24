CHP, Uğur Mumcu’yu andı

M.BURAK YALÇIN

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İl Başkanlığı, ölümünün 29. Yılında, uğradığı bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu’yu andı.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleşen anma törenine CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, ADD Şube Başkanı Uğur Demirer, CHP Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar ve partililer katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açış konuşmasını yapan CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Uğur Mumcu’nun bir Cumhuriyet değeri olduğunu belirterek, “O bir Kuvayımilliyeciydi. Karanlıklara ışık tutmayı, direnmeyi ondan öğrendik. Ona bir borcumuz var. “Vurulduk ey halkım. Unutma bizi diyordu.” Onu unutmayacağız. Ülkesini, bayrağını seven herkes Uğur Mumcu’yu hiç unutmayacaktır” dedi.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız da Mumcu’nun halkın vicdanı olan bir gazeteci olduğunu ifade ederek, “Gazeteciliğin, halkın sağlıklı bilgi alma, kamuoyunun özgürce oluşmasına katkı verme sorumluluğu olduğuna inandı. Yaşamı boyuncu bunun kavgasını verdi. Gazeteciliği, medya patronlarının ihale takipçiliğine, mesleği itibarsızlaştıran sabıkalı sahtekârların sermayenin dolma kalemlerinin korkulu rüyası oldu. Demokratik düzeni çürüten, halkı sömüren tarikat, siyaset ve ticaret sarmalını, hazineyi soyan hayali ihracatçıları, silah kaçakçılarını, iktidar sahiplerince kollanan mafya düzeninin gerçek yüzünü halka sundu. Birbirinin zıddı politik söylem aktörlerinin arkasındaki aynı merkezleri teşhir etti” diye konuştu.

İktidar olduklarında yaşanılan ekonomik ve siyasal buhranı toplumsal bir bütünlük içerisinde çözeceklerini de aktaran Mehmet Tahtasız, “Bu ülke kolay kurulmadı. Her türlü özgürlüğün ve ayıpsız demokrasinin ülkemizde yerleşip gelişmesi için var gücümüzle çalışacağımızdan da hiç kimsenin kuşkusu olmasın” ifadelerini kullandı.

Mumcuyla ilgili sunum yapan Av. Mahmut Bayatlı ise Mumcu’nun bir namus ve yürek işçisi olan gazeteci olduğunu dile getirerek, “Gecesi gündüzü olmayan bir beyin emekçisiydi. Onlarca kitap, yüzlerce makale, toplantı, konferans ardında sönmeyecek bir ışık bırakarak yürüdü. Silahı kalem, mermisi bilgi, sermayesi toplum, tarih, hak, hukuk memleketti” şeklinde konuştu.