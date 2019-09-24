CHP’de istişare toplantıları

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Teşkilatı'nın ilçe danışma toplantıları devam ediyor.

31 Ağustos'ta Merkez İlçe Teşkilatı ile başlayan danışma meclisi toplantıları ilçelerde de yapılıyor.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Boğazkale ve Alaca ilçelerinde mevcut durumu değerlendirmek, parti çalışmalarını masaya yatırmak, bundan sonra yapılacak çalışma planını belirlemek ve parti içi sorunları görüşmek, istişarelerde bulunmak amacıyla toplantılar düzenlendi.



Boğazkale'de düzenlenen toplantıya; İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, İl Başkan Yardımcıları Sefa Batak, Güngör Atak, Bağdat Erzurumlu, Hüseyin Gül, İl Özel Kalemi Rabia Duman, İl Genel Meclis Üyesi Yıldız Bek, Boğazkale İlçe Başkanı Hamza Yatarkalkmaz, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

İl Başkanı Tüfekçi, Boğazkale’nin bugüne kadar yatırım ve hizmet açısından üzerine düşen payı alamadığını, ilçenin çözüm bekleyen birçok probleminin bulunduğunu belirterek, bundan sonra yapılacak hizmetlerin takipçisi olacaklarını, sorunların çözümüne katkı sağlamak adına gereken tüm çalışmaları yapacaklarını söyledi.

Alaca'da düzenlenen toplantıya ise; İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, İl Başkan Yardımcıları Sefa Batak, Güngör Atak, Bağdat Erzurumlu, Hüseyin Gül, Alaca İlçe Başkanı İsmail Çimen, İl Özel Kalemi Rabia Duman, Alaca Belediye Başkan Adayı Sedat Genç, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve partililer katıldı.



Toplantıda Alaca'nın sorunları, halkın talepleri değerlendirilerek, parti içi çalışmalar hakkında fikir alışverişi yapıldı.

Önümüzdeki günlerde ise Dodurga, Laçin, İskilip, Uğurludağ, Bayat, Sungurlu, Osmancık, Kargı, Mecitözü ve Oğuzlar ilçelerinde danışma meclisi toplantıları yapılacak. Toplantılar 5 Ekim'de Oğuzlar ilçesi ile tamamlanacak.

CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, ilçe toplantılarının ardından Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı yapılacağını belirtti. (Haber Merkezi)