CHP’den 29 Ekim Balosu

FATİH BATTAR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Cumhuriyet Balosu düzenledi.

Güleryüz Restoran’da düzenlenen baloya CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP il Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Borsa Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, CHP eski Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, eski il başkanları, belediye ve il genel meclis üyeleri ile partililer katıldı.

TÜFEKÇİ; ‘İKTİDARA GELİYORUZ’

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda bir konuşma yapan CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, CHP olarak iktidara yürüdüklerini belirterek; “İktidara geliyoruz. Yoksulların, ezilenlerin haklarını korumak için geliyoruz. Mustafa Kemal’den İnönü’ye, Ecevit’ten Baykal’a kadar bize bırakılan görkemli tarihin altında partimizi iktidara taşıyacağız. Bunun içinde çok çalışmamamız lazım.” dedi

‘Tüm yurttaşlarının hiçbir ayırım, ötekileştirmeye tabi tutulmaksızın yaşamasını, fikri, vicdanı, irfanı hür nesiller yetiştirilmesini ve tüm komşularıyla iyi ilişkiler içinde, çağdaş dünyanın saygın üyeliğini amaçlayan cumhuriyetimizin ilelebet payidar kalacağına duyduğumuz inanç yaşadığımız sorunlar açısından yol göstericidir.’ diyen Tüfekçi; “19 Mayıs 1919’da İstanbul’dan Samsun’a hareket eden Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu’nun özgürlüğü ve bağımsızlığı ortak paydasında buluşturduğu milyonlarla Kurtuluş Savaşı’nı zafere ulaştırmayı ve cumhuriyetimizi kurmayı başarmıştır. Cumhuriyet, kuruluş, kurtuluş, ilerleme, çağdaşlık ve devrim demektir. Erkek egemen anlayışına dur demektir. Kadın-erkek eşitliği medeniyet demektir. Üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğü demektir. Laiklik ve çağdaşlık demektir. Bilgi, üretim, teknoloji demektir. Güçlü meclis ve halk iradesi demektir. Hak, hukuk, adalet demektir.”ifadelerini kullandı.

KÖSE; ‘CUMHURİYET, MUHALEFETTE KORUNMUYOR’

CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse ise cumhuriyetin muhalefette korunmakta zorlandığını ifade ederek; “O yüzden iktidara yürüyen partimize destek vermek zorundayız. Cumhuriyet Anadolu’da yapılan bir devrimdir. Anadolu’da bir kadın, devlet ve okuma-yazma, kılık-kıyafet devrimidir. Bu onurlu mücadelede CHP olarak onurlu mücadelemizi her zaman sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu

Konuşmaların ardından Kadeş Halk Oyunları ekibi ve Zeybek ekibinin gösterisi büyük alkış topladı. 29 Ekim coşkusunun yaşandığı balo, müzik dinletisi ve yemek ikramı ile sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2019, 18:02