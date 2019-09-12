CHP’den “Adli Yıl” ziyaretleri

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Teşkilatı, adli yılın açılışı nedeniyle bazı ziyaretlerde bulundu.

CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, İl Başkan Yardımcıları Av. Sadık Eral, Bağdat Erzurumlu ve Belediye Meclis Üyesi Av. Ahmet Özdel, adli yılın açılışı nedeniyle Çorum Ağır Ceza Reisi Serdar Ceylan, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca ve Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar’ı makamında ziyaret etti.

CHP heyeti, ziyaret sırasında yeni adli yılın hayırlı olmasını dileyerek, adaletin adil ve güçlü olması gerektiğini savundular.

Ağır Ceza Reisi Ceylan, Cumhuriyet Başsavcısı Ağca ve Baro Başkanı Yaşar ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, CHP heyetine teşekkür ettiler.