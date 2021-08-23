CHP’den aşure ikramı

FATİH BATTAR

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Örgütü, Muharrem ayı nedeniyle aşure dağıtımı yaptı.

Parti binası önü Gazi Caddesi üzerinde vatandaşlara aşure ikram eden CHP’li yöneticiler, Muharrem ayında tutulan oruçların kabul olmasını diledi.

Aşure dağıtımına CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanımız Ulaş Tokgöz ve parti yöneticileri katıldı.

Tahtasız, “Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin'in 72 yakını ile birlikte 680 yılındaki Aşure gününde şehit edilmesi sonrası Muharrem ayı matem ayı olarak görülmüş, bu matem atmosferinde tutulan oruç ise Anadolu'da Yas-ı Matem Orucu olarak adlandırılmıştır” dedi.

Tahtasız, Kerbela şehitlerini bir kez daha saygıyla andıklarını belirterek, tutulan oruçların kabul olmasını diledi.

Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2021, 19:02