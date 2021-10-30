CHP’den coşkulu Cumhuriyet Balosu

M.BURAK YALÇIN

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İl Başkanlığı tarafından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir balo düzenlendi.

Dün akşam Yıldız Park Düğün Salonu’nda gerçekleşen baloya CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Ankara Milletvekili hemşehrimiz Ali Haydar Hakverdi, Çorum Milletvekili Tufan Köse, 22. Dönem Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, DEVA Partisi İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, bazı mahalle muhtarları ve çok sayıda partili katıldı.

KILIÇDAROĞLU İLE İMAMOĞLU’NUN MESAJI İZLETİLDİ

Balonun öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun baloya göndermiş olduğu videolu mesaj izletildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program açış konuşmaları ile devam etti.

TOKGÖZ: AKP ÜLKEYİ ÇIKILMAZ BİR HALE GETİRDİ

İlk olarak kürsüye gelen CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, eğitimden sağlığa, ekonomiden iç ve dış politikaya kadar ülkenin çıkılmaz bir hale getirildiğini ileri sürerek, “AKP hükümetinin her bir organı kanser olmuş, ülkeyi yönetemez hale gelmiştir. En geç 2023 yılında yapılacak olan seçimlerde, Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye bu kanserli vücuttan kurtulacaktır” dedi.

TAHTASIZ: CUMHURİYET BİZE ŞEHİTLERİN VE KAHRAMANLARIN EMANETİ

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız da Cumhuriyetin şehitlerin ve kahramanların emaneti olduğunu ifade ederek, “Her ne pahasına olursa olsun koruyacağız ve bizden sonraki nesillere teslim edeceğiz. Atatürk’ün dediği gibi ‘Muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur.’ Yolumuz açık olsun” diye konuştu.

KÖSE: 83 MİLYONUN UMUDUYUZ

CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse de CHP’nin 83 milyon insanın umudu bir parti olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Bu topraklar çok ihanetler, bölücüler gördü. Bu topraklar tam bağımsız Türkiye için insanca ve hakça paylaşan bir ülke için canını seve seve feda etmeye hazır Mustafa Kemalleri Atatürkleri de İsmet Paşaları da, Kemal Kılıçdaroğullarını da gördü. Kimse CHP’nin Genel Başkanını tehdit ederek gideceği bir yerin olmadığını bilmeli. Geliyor gelmekte olan. Millet ittifakı ile beraber ilk seçimde ittifakımızın göstereceği namuslu, aydın, hakça ve insanca paylaşmayı kendisine ideal edinmiş Cumhurbaşkanımızı bu coşkuyla seçeceğiz.”

HAKVERDİ: İLK SEÇİMDE İTTİFAK ORTAKLARIMIZLA AYDINLIK TÜRKİYE’Yİ KURACAĞIZ

Son olarak kürsüye gelen CHP Ankara Milletvekili hemşehrimiz Ali Haydar Hakverdi de ilk seçimde aydınlık bir Türkiye’yi ittifak ortakları ile kuracaklarının sözünü vererek, “Burası benim memleketim. Bir Ankara Milletvekili olarak geliyorum ama ilk seçimden sonra bir bakan olarak gelmeyi çok isterim. Sizlerin omuz vermesiyle hep birlikte mücadele edelim. Tarihte olduğu gibi ülkemizin ve Cumhuriyetin içeride ve dışarıda düşmanları hep olmuştur ve olmaya devam edecektir. Hiç merak etmeyin her zaman da bir Kuvay-ı Milliye ruhu olacaktır. Cumhuriyet ilelebet yaşayacaktır. İlk seçimde aydınlık bir Türkiye’yi ittifaklarımızla kuracağız. Bunun sözünü buradan veriyoruz” şeklinde konuştu.

Balo da Kadeş Halk Oyunları ekibi de gösteri yaptı.