CHP’den ‘Emine Bulut’ eylemi

FATİH BATTAR

CHP Çorum Kadın Kolları Başkanlığı son olarak Kırıkkale'de Emine Bulut'un ölümüyle sonuçlanan kadın cinayetlerine tepki gösterdi.

CHP Kadın Kolları, il binasında düzenlediği basın toplantısı ile Emine Bulut ve kadın cinayetlerine ilişkin eylem yapıldı.

Ellerinde ‘Ölmek İstemiyoruz’, ‘Anne Lütfen Ölme’, ‘Erkek Adalet Değil Gerçek Adalet İstiyoruz’, ‘Kadın Karnına Koca Bir Dünyayı Sığdırdı, Siz Dünyanıza Bir Kadın Sığdırmadınız’ yazılı pankartlarla Emine Bulut ve kadın cinayetlerine tepki gösterildi.

Konu ile ilgili bir basın açıklaması yapan CHP Çorum İl Kadın Kolları Başkanı Gülhan Eke, Emine Bulut'un katledilmesiyle kahrolduklarını belirterek; “Anne lütfen ölme’ bir cümle ne kadar can yakabilirse o kadar yaktı canımızı. Kahrolduk, mahvolduk. Ölmek istemiyorum diye feryat eden Emine Bulut eski eşi tarafından öldürüldü. Türkiye’de kadın olmanın ne kadar zor olduğuna her gün onlarca örnekle tanık oluyoruz. Her onlarca kardeşimiz erkek şiddetine maruz kalıyor. Çünkü bu ülkede kadın katili erkeklerin ceza alması için mücadele etmek gerekiyor.” dedi

Türkiye'de kadın olmanın zorluğuna her gün "korkunç" örneklerle tanıklık ettiklerini belirten Eke, birçok kadının her gün erkek şiddetine maruz kaldığına dikkat çekti.

Eke, caydırıcı cezalar gelmedikçe kadın cinayetlerinin önlenemeyeceğini söyledi. İyi hal, tahrik indirimi istemediklerini vurgulayan Eke, kadın cinayetlerine sessiz kalmayacaklarını ve alışmayacaklarını ifade etti.

Basın açıklamasında CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi ve Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender de hazır bulundu.