CHP’den esnaf odalarına ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl ve Merkez İlçe Başkanlığı, koronavirüs salgını sürecinde işyerini kapatmak zorunda kalan esnafın sorunlarını dinlemek ve partinin sosyal yardımlarını ulaştırmak amacıyla esnaf odalarını ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mustafa Köse, Kahveciler Odası Başkanı Nesimi Özkubat ile Aşçı ve Lokantacılar Odası Başkanı Burhan Balcı’yı ziyaret ederek odaların ve üyelerin sorunlarını dinledi.

Tahtasız ve Tokgöz, genel merkez, tüm parti yöneticileri ve hayırsever iş insanlarının katkılarıyla temin edilen sosyal yardım paketlerini de ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere oda başkanlarına teslim etti.

‘ZORLUKLARI BİRLİKTE YENECEĞİZ’

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, “Salgın nedeniyle geçirdiğimiz zor günlerde tam da birlik ve dayanışmaya ihtiyacımızın olduğu anda mübarek Ramazan bereketiyle geldi. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütün zorlukları birlikte yeneceğiz ve güzel günlere mutlaka erişeceğiz.” dedi.

Oda başkanları ise; mübarek Ramazan ayında ve koronavirüs salgını nedeniyle sıkıntılı günler yaşanan bu günlerde kendilerini unutmayan, hem sorunlarını dinleyen, hem de ihtiyaç sahibi esnafa sosyal yardımlarını ulaştıran CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve tüm partililere teşekkür ettiler.

Tahtasız ve Tokgöz ise her zaman sivil toplum kuruluşlarının emrinde olacaklarını, işbirliği içinde çalışmalar yapacaklarını söylediler. (Haber Merkezi)