CHP’den İstanbul Sözleşmesi eylemi

FATİH BATTAR

Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları tarafından İstanbul Sözleşmesi’nin geri çekilmesi protesto edildi.

“İstanbul Sözleşmesinden Vazgeçmiyoruz” diyen kadınlar Kadeş Barış Meydanı’nda bir araya gelerek sözleşmenin yeniden uygulanmasını talep etti.

Eylem kapsamında bir açıklama CHP İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, “İstanbul sözleşmesinden vazgeçmeyelim. Bu karanlığı ve örgütlü kötülüğü ancak örgütlü bir güçle yeneriz. Sevgide, iyilikte, barışta, dayanışmada ve direnişte örgütlenmeliyiz” dedi.

Anar, 19 Haziran'da İstanbul'da tüm kadın derneklerinin ve parti kadın kollarının katılımı ile yapılacak Maltepe mitingini desteklediklerini söyledi. vurguladı.

‘Bizim amacımız kadına yönelik şiddeti durdurmak İstanbul Sözleşmesi'ni uygulatmaktır.’ diyen Anar, şunları söyledi;

“İstanbul sözleşmesinin feshi şiddeti cesaretlendirecektir. İstanbul sözleşmesinden 1 Temmuz'da imza mızı çekerseniz kadına, çocuğa yönelik işlenen her suçun azmettiricisi siz olacaksınız. İstanbul sözleşmesi yaşatır çünkü şiddete maruz kalan kadınların ve çocukların ücretsiz hukuki ve psikolojik destek almasını sağlar, kadın örgütlerinin davalara müdahil olmasını sağlar, şiddete son verilmesi için hayatın her alanında eşitlik sağlanması gerektiğini söyler, eşitlik gelince şiddet gider. Şiddete uğrayan kadınların korkmadan şikayetçi olabilmesini sağlar. Sözde namus ve töre gerekçeleriyle kız çocuklarının ve kadınların eğitim, çalışma, eş seçme, seyahat etmek gibi en temel hak ve özgürlüklerinin engellenmesini yasaklar. Şiddet uygulayanların cezalandırılmasını sağlamak cinsiyetçi gerekçelerle yapılan indirimleri engeller. Birlikte olmayı reddettiği ya da ayrılmak istediği için kadınların ve çocukların şiddet görmesini engeller.

İstanbul sözleşmesinden vazgeçmeyelim. Bu karanlığı ve örgütlü kötülüğü ancak örgütlü bir güçle yeneriz. Sevgide, iyilikte, barışta, dayanışmada ve direnişte örgütlenmeliyiz. 19 Haziran'da İstanbul'da tüm kadın derneklerinin ve parti kadın kollarının katılımı ile yapılacak Maltepe mitingine Çorum'dan katılacak arkadaşlara başarılar iyi yolculuklar diliyor gidemeyen kadınlarımızın da yanlarında olduğumuzu belirtiyoruz. Vazgeçmiyoruz, başaracağız.”