CHP’den Kaftancıoğlu’na destek açıklaması

FATİH BATTAR

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun üç davadan aldığı 4 yıl 11 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Siyasi yasak getirilen Kaftancıoğlu'na CHP Çorum İl Başkanlığı’ndan destek açıklaması geldi.

Canan Kaftancıoğlu’nun uğradığı hukuksuzluk ortadan kalkıncaya kadar, adalet yeniden tesis edilene kadar durmayacaklarını ve susmayacaklarını belirten CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız; “Biz onlar gibi “mağdur edebiyatı” yapmayacağız, mağrur duruşumuzu, onurlu duruşumuzu sonuna kadar sürdüreceğiz. Her türlü hukuksuzluğun karşısında durduğumuz gibi, bunun karşısında da dimdik duracağız. Bizler, Canan Kaftancıoğlu’nun yol arkadaşları olarak hukuksuz tüm kararları tanımadığımız gibi bu kararı da tanımayacağız.” dedi

Türkiye’de hukukun vesayet altında olduğunu ifade eden Tahtasız; “Ekonomiden dış politikaya, her alanda ülkemizi ekonomik ve siyasi uçuruma sürükleyen, halkla dalga geçen, gündelik popülist politikalarla varlığını çaresizce sürdürmeye çalışan Saray rejiminin iktidarını kaybetme korkusu, yol arkadaşımız Canan Kaftancıoğlu’na verilen ceza ve siyaset yapma yasağı ile vücut buldu. O nedenle yasaların, bilimin, sanatın, insan haklarının rafa kaldırıldığı bu karanlık ortamda, 2019 yılındaki Ağır Ceza Mahkemesi kararına nasıl şaşırmadıysak, Yargıtay kararına da şaşırmadık. Çünkü biliyoruz ki, kamuoyu vicdanını yaralayan ve adalete olan güveni bir kez daha sorgulatan bu kararın kaynağı hukuk değil ucube Saray rejimidir. Ülkemizde hukuk vesayet altındadır. Adalet yok edilmiş, anayasa rafa kaldırılmıştır. İstanbul İl Başkanımız, yol arkadaşımız Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen karar da, hukuk ve adalete göre değil, Sarayın vesayetçi rejiminin diliyle yazılmıştır. Bu karar, hukuksuz bir karardır. Millet adına verilmeyen bu karar, vicdan sahibi tüm kalplerde hükümsüz olacaktır. Bu hukuksuzluğun muhatabı sadece Canan Kaftancıoğlu değil, tüm Türkiye’dir.” şeklinde konuştu

Haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe karşı 21 Mayıs’ta İstanbul Maltepe’den dur diyeceklerini aktaran Tahtasız; “Haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe 21 Mayıs’ta İstanbul’dan Maltepe’den, Sayın Genel Başkanımızın 25 günlük tarihi hak, hukuk, adalet yürüyüşünü noktaladığı o meydandan hep birlikte tek yürek tek ses olarak “dur” diyeceğiz. İstanbul’dan yükselen güçlü sesimizle ucube Saray rejiminin ülkemizi uçuruma sürükleyen yönetim anlayışına “dur” diyeceğiz.” ifadelerini kullandı

21 Mayıs’taki İstanbul mitingine Çorum’dan da katılım sağlayacaklarını belirten Tahtasız, mitinge katılmak isteyenlerin il başkanlığına müracat etmelerini istedi.

Basın açıklamasında CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve partililer de hazır bulundu.