CHP’den Karaman hakkında suç duyurusu

FATİH BATTAR

CHP Çorum İl Başkanlığı, Yeni Şafak gazetesinin ilahiyatçı yazarı Hayrettin Karaman’ın “Alevi ile evlenmek” sorusuna “Eğer bilerek Aleviliğini koruyorsa, Alevilere ait olup İslam ile bağdaşması mümkün olmayan inançları ve uygulamaları muhafaza ediyorsa o genç ile sünni bir kız evlenemez.” sözünü yargıya taşıdı.

Adliye binası önünde bir basın açıklaması yapan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Çorum’da bir okula adı verilen Hayrettin Karaman’ın isminin kaldırılmasını istedi.

‘Bir ilim yuvasında ve hiçbir yerde bu ilim fukarasının ismini görmek istemiyoruz.’ diyen Tahtasız; “ Çorum’dan seslenip; ülkemizdeki tüm siyasi ve bürokratları göreve davet ediyoruz. Kardeşliğimizi, birlikteliğimizi ülkesini seven herkesi ismini bile söylemekten hicap duyduğumuz kişiye tepki göstermesini bekliyoruz. Biz birsek, berabersek ve kardeş isek işte fırsat gösterin kardeşliğinizi. Bu kişinin ismini öncelikle Çorum’daki bilim yuvasından, sonrasında ise her yerden birlikte kaldıralım. Okulumuza, Çorum’a hizmet eden birçok değerli insan arasından ortak isim belirlemek hiç de zor olmasa gerek.” diye konuştu

Karaman’ın yaptığı açıklamanın çağdışı kalmış bir nefret suçu olduğunu belirten Tahtasız; “Maalesef ki geçen hafta içerisinde; kendini alim sanan, aslında ilim fukarası olan Hayrettin Karaman’ın fetvası gündeme düştü. Alevi bir gençle Sünni bir kız evlenemezmiş. Bu açıklama çağdışı kalmış bir nefret suçudur. Bu Taliban zihniyetinin dışa vurumudur. Bu kardeşliğe vurulan bir hançerdir. Gelen tepkiler üzerine internetten paylaşımını bugün silmiştir. Kardeşlik üzerine tek bir cümle kurmamış bir de utanmadan eleştirenleri “fitne-fesat taifesi” yapıyorlar diye suçlamıştır. İnsanımızın kara kışa hazırlık yaptığı, zam fırtınasının yaşandığı bu günlerde, beyefendiler sırça köşklerinde fetva verip bizleri bölmeye çalışıyorlar. Hacı Bektaş Veli’den Mevlana’yla Anadolu’ya taşınan bir kültür iklimi, Pir Sultan Abdaldan Hacıbayram Veli’ye bir hamurun aynı yumaklarıyız. Alevisi Sünni’si aynı ağacın meyveleri, aynı iklimin mevsimleriyiz. Kendi varlıklarını toplumu ayırmak üzerine şekillendirenler geçmişte olduğu gibi bugün de faaliyetlerini artırıyorlar. Bizler sizleri çok iyi tanıyoruz. Halkımız da sizleri çok iyi tanıyor. Bizler biat kültürünü bilmeyiz. Çağrı yaparız, kardeşlik çağrısı “Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine.” Buradan herkese seslenmek istiyoruz. Bir ilim yuvasında ve hiçbir yerde bu ilim fukarasının ismini görmek istemiyoruz.” ifadelerini kullandı

Basın açıklamasına İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve parti yönetimi katıldı.