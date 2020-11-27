CHP’den köylere ziyaret

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve beraberindeki parti yöneticileri, merkez ve ilçelere bağlı köyleri ziyarete başladı.

Köylerde yaşanan sorunları yerinde tespit eden, köy halkının sorun ve taleplerini dinleyen Tahtasız, bu sorunları yetkili makamlara ve partinin genel merkezine ileterek çözüm konusunda girişimlerde bulunacaklarını söyledi.

Partiden yapılan açıklamaya göre CHP heyeti, Çorum Merkez Karacaköy, Yaydiğin, Yoğunpelit ve Şekerbey köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Tahtasız ve Tokgöz, köylerin başta yol, sulama ve içme suyu, altyapı sorunları olmak üzere tarım ve hayvancılık, eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel alanlarında yaşanan sorunları tek tek tespit ettiklerini kaydetti.

Köy ziyaretleriyle birlikte ayrıca partinin gücünü daha da artırmak, üye sayısını çoğaltmak adına üye çalışması başlattıklarını bildiren Tahtasız, iktidara koşan CHP’nin ülkemizin tek umudu olduğunu, halkın yoğun ilgisi karşısında memnuniyet duyduklarını, omuz omuza, yürek yüreğe partiyi iktidara taşımak için pandemi koşullarını da dikkate alarak ve maske, sosyal mesafe, temizlik gibi kuralları da uygulayarak yoğun bir çalışma başlattıklarını bildirdi.

Tahtasız, köy ziyaretlerinin devam edeceğini açıkladı.

Köy ziyaretlerine; İl Genel Meclis Üyesi İlhami Türksal ile İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.