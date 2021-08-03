CHP’den ‘orman’ önergesi

M.BURAK YALÇIN

İl Genel Meclisi Ağustos ayı toplantıları başladı.

Meclis Başkanı Mehmet Bektaş başkanlığında gerçekleşen oturum önceki birleşime ait tutanak özetinin okunması ile başladı.

Tutanak özetinin okunmasının ardından toplantıda CHP Grup Başkanvekili Yıldız Bek, yazılı bir önerge verdi.

Önerge ile ilgili açıklama yapan Yıldız Bek, Türkiye genelinde meydana gelen orman yangınlarına dikkat çekerek şunları söyledi: “Son bir haftadır ciğerlerimiz yanıyor. Bu duruma gelmeden önlem almak, ilimizde ormanları korumak adına yapılan çalışmaları ya da bundan sonra yeni önlemleri tüm kamuoyuyla paylaşmak şu maddelerin komisyon tarafından araştılmasını istiyorum. Orman gözetleme kulelerimiz var mı? Orman yangınını söndürmede eğitilmiş personelimiz ve yeterli techizatımız var mı? Ormanlık alanlarımız da su havuzlaarımız ve su vanalarımız var mı? İşlevsel mi? Yedaş ormanlık alanlarda elektrik tellerine yeterli bakımı yapıyor mu? Yapıyorsa hangi aralıklarla yapılıyor? Herhangi bir orman yangınında acil olarak nereye başvurulmaı ve bu konuda orman yerleşim alanlarında yaşayan insanlarımızı bilgilendirme eğitimi yapılıyor mu? 6831 sayılı Orman kanununda yazı olan orman giriş-çıkış yasakları her sene uygulanabilir mi? (Haziran-Temmuz-Ağustos)”

Önerge üzerine söz alan CHP Merkez İl Genel Meclis Üyesi İlhami Türksal, yanan ormanlar için Belediyenin 5 bin fidan bağışladığını, İl Genel Meclisi’nin de bu sürece katkı sunması gerektiğini ifade ederek, kendisinin oturum ücretini vermeye hazır olduğunu söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Sadık Aşık da önergenin isabetli bir önerge olduğunu belirterek, “Reddedilecek önerge var, reddedilmeyecek önerge var. Üzülerek bahsettiğimiz “ciğerlerimiz yanıyor” diye bahsettiğimiz bir olayla karşı karşıyayız” dedi.

Konuşmaların ardından önerge meclise sunularak oy çokluğu ile kabul edildi.

İYİ PARTİ’NİN ÖNERGESİ REDDEDİLDİ

Toplantıda İYİ Parti İl Genel Meclisi Üyesi Ercan Şahin de köylerde yaşanan kuraklık nedeniyle içmesuyu sıkıntısı yaşandığını, biran önce komisyon kurulup, köylülerin mağduriyetinin giderilmesi gerektiğini içeren önerge verdi.

Önerge oy çokluğu ile reddedildi.

Önergelerin ardından gündem maddeleri görüşüldü.

Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2021, 10:50