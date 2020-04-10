CHP’den Polis Haftası'na karanfilli kutlama

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yılı nedeniyle Emniyet Müdürlüğü personeline karanfil dağıttı.

Beraberinde Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Yönetiminden Ferda Suiçmez, Ümit Er ve İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül ile birlikte Çorum – Samsun ve Çorum – Ankara yolu üzerinde uygulama ve kontrol faaliyetlerini yürüten polis memurlarını ziyaret eden Tahtasız, Polis Haftasını kutlayarak günün anısına karanfil hediye etti.

“Ülkemizin köklü kurumlarından biri olan Polis Teşkilatımızın, vatandaşlarımızın huzur ve güveni için ülke çapında gösterdiği gayretler her türlü takdire şayandır” diyen Tahtasız, dünyada ve ülkemizde yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle güvenlik güçlerinin görev ve sorumluluğunun arttığını, bu süreçte fedakarca görevini yerine getiren tüm güvenlik güçlerine teşekkür ettiklerini söyledi.