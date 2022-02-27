CHP’den Sedef Kabaş’a dayanışma mektubu

M.BURAK YALÇIN

CHP İl Kadın Kolları, "Cumhurbaşkanı’na hakaret" suçuyla tutuklanan Gazeteci Sedef Kabaş’a sahip çıkmak amacıyla dayanışma mektubu gönderdi.

Önceki gün parti binasında düzenlenen basın açıklamasının ardından hazırlanan destek mektubu PTT aracılığıyla Sedef Kabaş’a gönderildi.

Basın açıklamasına, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Hanim Ergül, Belediye Meclis Üyesi Didem Tokgöz Semiz ve Kadın Kolları üyeleri katıldı.

Basın toplantısında konuşan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, tutuklu yargılanan basın emekçilerinin bir an önce serbest bırakılmasını talep ederek, bir ülkede demokrasinin gelişmesi için halkın haber alma özgürlüğünün önündeki tüm engellerin kaldırılması gerektiğini savundu.

CHP İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar ise Sedef Kabaş’ın hukuka aykırı olarak tutukluluğunun devam ettiğini ileri sürerek, “Sedef Kabaş’a ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçlamasıyla soruşturma açıldı. İfadesinde, ‘Sözün orijinali bir atasözüdür. Hatta sözün orijinalini de değiştirerek sarf ettim. Bundan da anlaşılacağı üzere hakaret etme gibi bir kastım yoktur’ demesine rağmen siyasi bir karar doğrultusunda tutuklandı. Hem de ‘kaçma ve saklanma ihtimali yüksek’ olduğu gerekçesiyle. Göz önünde olan, fikrini ve sözünü her zaman açıkça, korkusuzca ifade eden bir gazeteciyi kaçma ve delil karartma şüphesiyle tutuklu yargılamaya karar verdiler. Sedef Kabaş’ın bugün hala hukuka aykırı olarak tutukluluğu devam ediyor. Bizler, Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak 81 ilden, 973 ilçeden sevgili Sedef Kabaş’a dayanışma mektuplarımızı gönderiyoruz. Yalnız değilsin Sedef Kabaş” dedi.