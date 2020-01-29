CHP’den yaralı askere geçmiş olsun ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, beraberinde bazı ilçe başkanları ve partililer ile birlikte bomba patlaması sonucu yaralanan asker Muttalip Özden ve ailesini ziyaret etti.

Çorum'un Mecitözü İlçesine bağlı Çitli Köyü nüfusuna kayıtlı Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli asker Muttalip Özden, Hakkari Çukurca’da terör örgütüne karşı yapılan sınır ötesi operasyonda bomba patlaması sonucu yaralanarak tedavi altına alınmıştı.

Durumu iyiye giden ve evinde istirahat eden Muttalip Özden’e CHP heyeti tarafından geçmiş olsun ziyaretinde bulunuldu.

CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, beraberinde; Mecitözü İlçe Başkanı Ahmet Bilgin, Osmancık İlçe Başkanı Sadık Eker, Mecitözü Belediye Meclis Üyesi Ali Erkul ve önceki dönem Mecitözü İlçe Başkanı Atiye Yaşar ile birlikte Çitli Köyü’nde Özden ailesini ziyaret etti.

Tüfekçi, yaralı askerimize ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar diledi.

GAZİNİN EVİNİN ÖNÜ ÇAMUR DERYASI

Bu arada; askeri görevde bulunduğu sırada bomba patlaması sonucu yaralanarak gazi olan Muttalip Özden’in Çitli Köyü’nde bulunan evinin önünün ise çamur deryası olduğu görüldü.

CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, köy halkının çamur deryası içinde yaşamayı hak etmediğini belirterek, köy yollarının kilit taşı ile kaplanmasını, gerekli bakım çalışmalarının yapılmasını istedi.

Mecitözü Kaymakamından ve Özel İdare’den talepte bulunan Tüfekçi, gerek köy halkının, gerekse Özden ailesinin çamur çilesinden kurtarılması gerektiğinin altını çizdi.

