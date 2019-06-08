CHP’li eski vekil son yolculuğuna uğurlandı

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum eski Milletvekili Ethem Eken (90) hayatını kaybetti.

1973 ve 1977 seçimlerinde, CHP’den iki dönem milletvekili seçilen Ethem Eken, tedavi gördüğü Ankara Medicana Hastanesi’nde vefat etti.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyeliği ve TBMM KİT Komisyonu Başkanlığı görevlerinde de bulunan Eken, solunum yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı yoğun bakımda kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Güzide Eken’in eşi, Şükrü ve Şefik Eken ile Şükran Eken Uyanık’ın babası olan Eken’in cenazesi önceki gün ikindi namazını müteakiben Ulucamii’de kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verildi.

HAKİMİYET, Ethem Eken’e Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.