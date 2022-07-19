CHP’li gençlerden Kılıçdaroğlu’na KYK teşekkürü

CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül, KYK borçlarının faizlerinin silinmesi ile ilgili yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na gençler adına teşekkür ederek, “Sırada EYT var” dedi.

Onur Topkül, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun 10 Temmuz’daki gençlere seslenişinde “Faizli KYK borçlarını ödemeyin, iktidara gelince sizden sadece ana para istenecek. O da iş bulduğunuzda” çağrısı sonrasında iktidar KYK borçlarındaki faizi kaldırdı. Gençlerin demokrat amcası Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu gençlere ve ülkemize umut olmaya devam ediyor. Taşeron işçilere kadro dedi, asgari ücrete zam dedi, emekliye bayram ikramiyesi dedi, TRT katkı payı dedi,

3600 ek gösterge dedi ve son olarak KYK borçlarının faizleri silinsin dedi hepsi yapıldı. Sırada EYT var. Ne mutlu bize ki gençleri ve vatandaşlarını düşünen, iktidara yön veren bir liderimiz var. Buradan genç arkadaşlarımıza sözümüzdür. Bir yıl içinde kurulacak olan Millet İttifakı iktidarında, gençlerin özgürce yaşayabileceği, umutsuzluğa kapılmadan hayallerine ulaşabileceği, liyakatin ön planda olduğu, torpilin ve adam kayırmacılığın olmadığı ve emek verenin emeğinin karşılığını aldığı bir düzeni inşa edeceğiz. Teşekkürler gençlerin demokrat amcası. Bir de Türkiye’yi halkın iktidarında görün. Daha mutlu ve daha umutlu yaşayacağımız yarınlar için bize katılın.” (Haber Merkezi)