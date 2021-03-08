CHP’li kadınlardan topuklu ayakkabılı 8 Mart eylemi

FATİH BATTAR

Çorum’da 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle CHP Çorum İl Kadın Örgütü tarafından topuklu ayakkabılı eylem gerçekleştirildi.

Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleştirilen eylemde kadına yönelik şiddete dikkat çekildi.

164 yıl ABD’de 40 bin dokuma işçisi kadınlardan haklarını ararken 129 kadının yanarak hayatını kaybetmesi üzerine topuklu ayakkabı ile eylem gerçekleştiren kadınlar, kadına yönelik taciz, tecavüz ve şiddet olaylarına tepki gösterdi.

Eylem kapsamında bir basın açıklaması yapan CHP Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar; “Bugün bizler yerkürenin bütün kadınları dayanışma içerisinde haklarımızı haykıracağız. Bizim için 8 Mart, sadece eşit ve özgür bir geleceğin iradesi değil, aynı zamanda hak mücadelesi veren tüm kadınlara saygı duruşudur. Kadınlar tarahi boyunca tüm toplumsal mücadelelerin en ön saflarında yer aldı. Sahip olduğumuz her hakta, edindiğimiz her kazanımda cesur kadınların payı vardır.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2021, 19:57