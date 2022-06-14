CHP’li yöneticiler Erdoğan’a hakaret iddiasıyla yargılanıyor

M.BURAK YALÇIN

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, geçtiğimiz aylarda “Sabıka Holding” adlı broşürü dağıttıklarından dolayı hakim karşısına çıktı.

CHP’li yöneticiler hakkında, “Sabıka Holding” adlı broşürün dağıtımını yaptıkları için, gerek broşürün içerisinde yazılan yazılar, gerekse kapak fotoğrafında kullanılan fotoğraf nedeniyle ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ davası açıldı.

Duruşma öncesi Adliye önünde basın açıklaması yapan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, broşür dağıtmaktan dolayı kendilerine dava açtığını söyledi.

İlk duruşma dün 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi.

Duruşmaya CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Çorum Milletvekili Tufan Köse ve bazı partililerde katılarak İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar’a destek verdiler.

Geçmiş yıllarda yayınlanan bazı mizah dergilerinden ve basın-yayın organlarından örnekler veren Mehmet Tahtasız, “O zaman gerçekten demokrasi varmış, insanlarımız düşüncelerini özgürce ifade edebiliyorlarmış. Geçmiş yıllarda yayınlanan dergilere baktığımızda Cumhurbaşkanlarımız, Başbakanlarımız hakkında birçok haber ve karikatür yayınlanmasına rağmen hiçbirisi hiç kimseye dava açmamış” ifadelerini kullandı.

CHP’li yöneticilerin davası 29 Kasım’a ertelendi.