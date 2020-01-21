CHP’liler eğitim çalıştayına katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından ülke genelinde tüm örgütlerin katılımı ile eğitim çalıştayı düzenlendi. Toplam 1050 kişinin katıldığı çalıştaya Çorum’dan da 30 kişilik bir katılım sağlandı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, CHP Çorum il ve ilçe örgütleri, haftasonu Ankara'da düzenlenen eğitim çalıştayına katıldı. İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi'nin talimatı, İl Eğitim Sekreteri Aslan Kaya'nın organizesi ile Ankara'ya çıkarma yapan CHP'liler, 8 saat süren programın ardından Çorum'a döndü.

"Nasıl Bir Eğitim İstiyorsunuz?" başlığı altında düzenlenen çalıştaya Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da katılarak partililere hitaben bir konuşma yaptı.

Eğitimde fırsat eşitliğinin önemine değinen, kendisinin de Anadolu'nun bir köyünden gelerek cumhuriyet sayesinde bu noktaya geldiğini anlatan Kılıçdaroğlu, "Fırsat eşitliği denen kavram eğitimde son derece önemli. Kapsayıcı ve eşitlikçi eğitimden yanayız. Sorgulama ve esnek düşünce... Yaşamı sorgulayacağız, esnek düşüneceğiz." şeklinde konuştu.

Eğitimin sadece okulda alınamayacağını, "yaşam boyu eğitimin" hayatın en önemli parçası haline getirilmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "18 yılda 7 kez milli eğitim bakanı değişiyorsa ve her bakan değiştiğinde eğitim politikası değişiyorsa bir sorunumuz var demektir. Sorun, kişinin eğitim politikasını belirlemesidir." dedi.

Kılıçdaroğlu, eğitimin politikasının bilim insanlarının, eğitimcilerin, bütün tarafların bir araya gelip kalıcı bir politika oluşturmasından geçtiğini dile getirerek, bakana göre eğitim politikasının, çocukların denek olarak kullanılmasına yol açacağını ifade ederek, “Siyasi tercihlere göre eğitim olmaz. Eğitim bilimseldir, eğitim laiktir, eğitim sorgulayıcıdır. Biz böyle baktığımız zaman eğitim sistemini evrensel değerlerle buluştururuz." diye konuştu.

Eğitim konusunda ayrılan kaynakların da son derece yetersiz olduğunu ileri süren Kılıçdaroğlu, 2002'de yüzde 17 olan eğitim yatırımlarının 2020 bütçesinde yüzde 4,65'e düştüğünü ifade etti.

Atama bekleyen binlerce öğretmen adayına rağmen, halen öğretmen açığı bulunduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, sağlıklı işleyen bir devlet anlayışında eğitim, sağlık ve güvenlikte boş kadro olamayacağını söyledi.

Çalıştayı düzenleyen CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya da eğitimi siyaset üstü gördüklerini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2020, 09:58