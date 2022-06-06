CHP’liler meclis toplantısını terk etti

M.BURAK YALÇIN

İl Genel Meclisi Haziran ayı dördüncü toplantısını gerçekleştirdi.

Şendere Göleti projesinin görüşüldüğü toplantıda CHP’li Suat Atalay, Bektaş’ın kendisine konuşma vermemesi üzerine CHP’li diğer meclis üyeleriyle toplantıyı terk etti.

Meclis Başkanı Mehmet Bektaş başkanlığında gerçekleşen oturumda bir önceki birleşime ait tutanak özetinin okunmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Toplantının ilk maddesinde değiştirilen gündem maddesinden dolayı kriz çıktı. Şendere Göleti İçme Suyu Projesi’nin görüşüldüğü gündem maddesinde söz hakkı isteyen Cumhuriyet Halk Partisi İl Genel Meclisi Üyesi Suat Atalay’a Meclis Başkanı Mehmet Bektaş konuşma vermedi.

Projeden yararlanacak köylerin isimlerini öğrenmek istediklerini ifade eden CHP’li Suat Atalay, Bektaş’ın konuşma vermemesi üzerine CHP’li diğer üyerlerle toplantıyı terk etti.

Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, Şendere projesinden 47’i köyün yararlanacağını belirterek, “Ayrımcılık, adaletsizlik yapmıyoruz. 58 tane köyün hizmetini aldık. 25’i alevi 33’ü sünni. Var mı burada bir ayrım? Bu zihniyet iktidarda olsa aynısını yapmaz. Burada şahıslara hizmet yapılmıyor” dedi.

Bektaş, geçtiğimiz günlerde Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan aldıkları 20 milyon liralık ödeneği merkez ilçe ve köylerin grup yolları için harcayacaklarını ve 30 km yol yapacaklarını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2022, 18:21