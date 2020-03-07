CHP’nin ‘Hafız Recep Camcı’ teklifi gündeme alınmadı

FATİH AKBAŞ

Belediye Meclisi’nin Mart ayı toplantısında CHP grubunun yeni açılan Karakeçili yoluna Hafız Recep Camcı isminin verilmesi ile ilgili gündem dışı önergesi gündeme alınmadı.

Meclisin dün yapılan toplantısında CHP gurubu “Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ülkemizin kurtuluş için vermiş olduğu Milli Mücadele ve Kuvayı Milliye’ye şehrimiz adına önemli destekler vermiş, Cumhuriyet değerlerine sahip Abbas Külahi’nin tasavvuf geleneğinin devamı olan, şehrimizin yetiştirdiği önemli Cumhuriyet dönemi din adamlarından Hafız Recep Camcı’nın saygıdeğer hatırasının şehrimizde yaşatılması için Gazi Caddesi’nden Fatih Caddesi’ne giden güzergahta yeni açılan caddeye isminin verilmesini teklif ediyoruz” yazılı maddenin gündeme alınması için teklif verdi. Ancak yapılan oylamada teklifin gündeme alınması reddedildi.