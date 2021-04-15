CHP’nin pankartına müdahale

M.BURAK YALÇIN

CHP'nin, Türkiye genelinde parti binalarına astığı ve “128 milyar dolar nerede” diye sorduğu pankartlar valiliklerce kaldırılıyor. Çorum’da da söz konusu pankartlar polis ekipleri tarafından kaldırıldı.

Önceki gün CHP İl Başkanlığı binasına “128 milyar dolar nerede” yazılı pankart asılmıştı. Bugün öğlen saatlerinde polis ekipleri CHP İl Başkanlığı önüne getirdikleri itfaiye aracıyla CHP’nin afişini indirmek istedi.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve partililerde hazır bulunarak itfaiyenin müdahalesini protesto ettiler.

Valilik tarafından kendilerine kararın tebliğ edildiğini ifade eden Mehmet Tahtasız, “Alınan kararın Anayasaya, Siyasi Partiler Kanunu, 2911 sayılı yasaya açıkça aykırı olduğu ortadır. Siyasi partilen ülkede gelişen ekonomik, toplumsal konularda görüş ve düşüncelerini topluma anlatma ve toplumu bu doğrultuda yönlendirme hakkına sahiptir. Çorum Valisinin böyle bir karar alma yetkisi yoktur. Valilik makamı devletin bir makamıdır. Devletin saygınlığına gölge düşürmeyin” dedi.

Sorulan soruların cevaplanması yerine pankartların kaldırılmasının kabul edilemez hukuki bir durum olduğunu belirten Tahtasız, ““Tüyü bitmemiş yetimin hakkı için soruyoruz. Nerde bu 128 milyar dolar?” Bunu sormak her namuslu, ahlaklı, Allah’ a inanan herkesin görevidir. Önce kasada duruyor dediniz, sonra pandemide kullandık dediniz. 128 milyar dolar nerede? 128 milyar doları hangi kurdan kime sattınız? Açıklayın zengin ettiğiniz kişileri? Kim aldı 128 milyar doları?” diye konuştu.

128 milyar dolarla neler yapılabileceğini de anlatan Tahtasız, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “10 milyon işsize bir yıl boyunda ay da 3 bin 000 TL, 1 milyon 300 bin esnafın 13 milyarlık kredi borcu tamamen silinebilirdi hala para bitmiyor, 50 milyon vatandaşa 2 doz biontech aşısı verilebilirdi, hala para var. Tableti olmayan 4 milyon 800 bin öğrenciye bedava tablet dağıtılabilirdi, hala kasada para var. Devletten her ay 1000 lira destek alan 1 milyon 200 bin kişiye bir yıl boyunca 3 bin TL verilebilirdi, hala para bitmiyor. Neredeyse bu kadar harcama ile yarısı harcanan bu paranın geri kalanı ile 10 tane daha boğaz köprüsü, 20 tane daha havalimanı, Çorum Ankara arası hızlı tren hattı. Para hala bitmiyor.”

Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2021, 17:17