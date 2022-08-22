CHP’ye katılan üyelerin rozetini Kılıçdaroğlu taktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Bize katılın hakkınızı teslim edelim’ çağrısı üzerine partiye katılım programı gerçekleştirildi. Ankara’da düzenlenen üye katılım töreninde ülke genelinde temsilen 270 üyenin katılımları yapılırken, (her ilden sembolik 2 üye), Çorum’dan da 2 kişi parti saflarına katıldı.

Çorum’u temsilen törene katılan Sevgi Dal ve Şehriban Cenan’ın rozetleri takılıp partiye kayıtları yapıldı. Sevgi Dal ve Şehriban Cenan'ın rozetlerini bizzat Genel Başkanı Kılıçdaroğlu taktı.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ın da katıldığı törende bir konuşma yapan Sevgi Dal, partiye katılışının sebeplerini anlattı.

Mehmet Tahtasız, üye katılım töreninde Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları, il başkanları ve parti üst düzey yetkilileri ile de görüşme imkanı buldu.

Tahtasız, parti yöneticilerine Çorum’daki parti çalışmaları hakkında bilgi verdi.

TAHTASIZ, KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

Tahtasız, rozet töreninin ardından eşi Perinay Gazioğlu Tahtasız ile birlikte Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek bir süre görüştü.

Kılıçdaroğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tahtasız ve beraberindekilere teşekkür etti.

SALICI İLE ÇORUM PROGRAMINI GÖRÜŞTÜ

Tahtasız, Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’yı makamında ziyaret ederek önümüzdeki aylarda Çorum’da yapılması planlanan saha çalışmalarını görüştü.

Tahtasız’ın verdiği bilgiye göre; TBMM’nin açılarak yeniden çalışmalarına başlamasının ardından 19 milletvekilinden oluşan bir heyetle Çorum merkez ve ilçeleri ziyaret edilerek, geniş kapsamlı saha çalışması yapılacak. CHP heyeti, Çorum halkını ve sivil toplum kuruluşlarını dinleyerek, sorunları yerinde tespit edecek ve iktidara geldiklerinde çözüm üretmek amaçlı dosya oluşturulacak.

Tahtasız, yakın ve sıcak ilgisi nedeniyle Oğuz Kaan Salıcı’ya teşekkür etti.

CHP KURMAYLARI İLE İSTİŞARE

Tahtasız, Ankara ziyaretinde CHP kurmayları ile de istişarelerde bulundu.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Genel Başkan Başdanışmanı, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ve bazı milletvekilleri ile görüşen Tahtasız, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile de bir süre sohbet etti.

Görüşmeler sırasında Çorum’un temel sorunları iletilirken, parti çalışmaları hakkında da bilgi verildi. (Haber Merkezi)