Çiçeği burnunda Çorumlu avukat hayatını kaybetti

FATİH BATTAR
Ankara'da yaşayan emekli Albay Özcan Büyükbaş (56), Ankara'da avukatlık mesleğine başladıktan 20 gün sonra hayatını kaybetti.
Askeriye'den emekli olduktan sonra avukatlık mesleği için başvuran ve 9 Şubat' tarihinde Ankara Barosu'nda göreve başlayan Çorumlu Özcan Büyükbaş, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.
Merhumun cenazesi bugün Osmancık'a bağlı Tekmen köyünde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
HAKİMİYET, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2022, 17:19