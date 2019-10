Cıdık, ‘Şimdi birlik zamanı’

Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, Barış Pınarı Harekatı’ndaki Mehmetçiğin, bölgede yaşayan sivillere zarar gelmemesi için en hassas şekilde hareket ettiğini, bu tavırın, harekâtın Kürtler’e karşı değil, terör örgütüne karşı yapıldığının en net göstergesi olduğunu söyledi.

Harekât sırasında şehit düşenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa, Türk ordusuna başarı dileyen SP İl Başkanı Cıdık, şu değerlendirmelerde bulundu:



BERABERLİĞE İHTİYAÇ VAR

“Şu an Barış Pınarı Harekâtı sürecinin içinden devlet ve millet olarak hep beraber geçmekteyiz. Bu süreç birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz anlardan birisidir. Hepimizin yaşanan hadiselere partizanca yaklaşmaktan kaçınması elzemdir. Eğer milletimiz arasında meydana gelen bu birlik ruhunu zedelenirse bundan bu ruhu zedeleyenler mesuldür. Bu operasyon üzerinden her kim siyasi bir rant elde etme niyeti varsa bilmeli ki; aziz şehitlerimizin ruhlarını incitecektir.

Bu noktada özellikle de iktidarı uyarmak istiyorum, çünkü kullandıkları dil ne yazık ki son derece yanlış bir dil. "Cumhur ittifakı-Millet ittifakı" söylemi bize fayda sağlamaz. Biz bu süreçte sadece Türkiye ittifakından bahsedilmesini dilerdik. Tekrar vurgulamak istiyorum şu an birlik olma zamanıdır.



KÜRT TÜRK KARDEŞTİR

Dünyadaki ve bölgedeki hadiseleri itina ile değerlendirmeliyiz. Bu sebeple ABD ve İsrail'in bölgedeki hedeflerini gözden ırak tutmamalıyız. Bu hedefler sadece bizim bildiğimiz meseleler değil bütün dünyanın bildiği hedeflerdir. İsrail bunu Arz-ı Mevud olarak tarif etmekte Büyük İsrail'i kurmayı kendisi için bir inanç görmektedir. ABD ise İsrail'e vereceği desteği BOP kılıfında takdim etmektedir. Ortadoğu yeniden tanzim edilecek ve bölgede küçük devletler oluşturulacak. Bu sebepledir ki iki konuyu gündeme getirmeyi hedef olarak görmektedirler. Bunlardan birisi ırkçılık diğeri ise mezhepçiliktir.

Tarihe baktığımızda bölgemizde kurulan devletler ırkçılık ve mezhepçilik üzerine inşa edilmemiştir. Kürt, Türk, Arnavut, Boşnak, Laz, hepimiz biriz bu ülkenin insanıyız. Geçmişte beraber yaşadık bugün de beraber yaşayacağız. Bu farklılıkları biz zenginlik olarak görmeliyiz, eğer bunu böyle görmezsek Batı'nın oyunlarına alet oluruz. YPG PKK gibi terör örgütlerini Kürtlerin temsilcisi olarak görmüyoruz. Bizim tarihimiz Kürtlerle bin yıldır kardeşlik üzerine tesis edilmiştir.



KIBRIS CUMHURBAŞKANINA CEVAP

Ülkemiz uluslararası sahada şu veya bu sebeple gerekli desteği bulamamıştır. Bu bizim moralimizi bozmamalı ama bunun sebebini araştırıp üstesinden gelmek mecburiyetindeyiz. Bu bize karşı yürütülen kampanyanın neticesi olabileceği gibi bizim kendimizi anlatamamamız da olabilir.

Bu meyanda hemen şunu ifade etmek istiyorum ki; Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın yaptığı talihsiz açıklama bizi üzdü. Hemen arkasından gelen Başbakan Ersin Tatar’ın açıklaması ise KKTC halkının hissiyatına tercüman oldu. Bu açıklama en başta Kıbrıs davası uğrunda şahadet şerbeti içen mücahitlerin ve Mehmetçiğin aziz hatırasına bir hakarettir. Bu harekât ile bölgede huzur tesis edildi. Bugün yapılan Barış Pınarı Harekâtı da bölgede barış ve huzur tesisi için yapılmaktadır.



ABD’NİN PLANI

1897 Basel Konferansından beri coğrafyamızda yürütülen süreç açık bir şekilde ortadadır. Bu süreci görmezden gelerek belirlenecek her dış politika hamlesi bölgede istikrarsızlığın artmasına sebep olacaktır. ABD, Irak işgali ile birlikte coğrafyamıza kan ve kaos getirdi. Ülkeler darmadağın edildi, sınırlar ile oynandı huzur ortamı tamamen ortadan kaldırıldı. Bunun en büyük sebebi ABD'nin Siyonizm'in taşeronu olmasıdır. En nihayetinde hedefleri bölgede Büyük İsrail Devletini kurmaktır. Biz bu hakikati yarım asırdır dile getiriyor bu tehlikeye dikkat çekiyoruz. Birileri bunu afakî bir konu zannetse de işte yaşadığımız olaylar ortada, şimdi bir kere daha uyarmak istiyorum.



MİLLİ GÖRÜŞ 50. YIL

16 Ekim tarihinin bizim açımızdan önemi çok büyük. Çünkü merhum Erbakan Hocamız 1969 yılında bağımsızlar hareketini başlatmış ve 12 Ekim 1969 yılında Konya'dan bağımsız milletvekili seçilerek meclise girmiştir. Bu tarih Milli Görüş davası için tohumun toprağa kavuştuğu tarihtir. O günden bugüne yarım asırlık bir hareketin çınarlaşması için atılan ilk tohumdur. Milli Görüş davamızın 50. yılını bu vesile ile kutlamak istiyorum.

Bu hareket köklerini Sultan Alparslan'dan, Selahattin Eyyübi'den, Fatih'ten, Abdülhamit'ten, Çanakkale'den, Sarıkamış'tan, Kıbrıs Barış Harekâtından alan ve geleceğe emin adımlarla yürüyen bir harekettir.

Bu manevi dinamikleri ile hakkın hakim olması, adil bir düzenin tesis edilmesi için yarım asırlık bir mücadele bundan sonra da yoluna devam edecektir. Bu sebeple biz bu süreci iyi anlamaya ve bu sürecin ne anlama geldiğini idrak etmeye mecburuz.

Milli Görüşçüler olarak çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalmış olsak bile Milli Görüş'ün bu ülkenin mayası olduğuna inanıyoruz.

Milli Görüş tarihinde iş başına gelir gelmez üç konuyu ana gündem haline getirmiştir. Bunlar Manevi Kalkınma, İslam ülkeleri ile işbirliği ve Ağır Sanayi hamlesidir. Bunun yanı sıra Milli Görüş dış politikada şahsiyetli duruşu esas almıştır. Eğer biz bunları gerçekleştirirsek o zaman geçmişte Erbakan Hocamızın meclite yumruğu kürsüye vurup "Bana ne Amerika'dan" dediği noktaya gelebiliriz. Ümit ediyorum ki bugün geldiğimiz noktada bu harekat kısa zamanda başarı ile neticelenir. Birlik ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olur birbirimizi iteleyerek değil kucaklayarak bu harekat sonuçlanır. Bu sadece iktidara düşen bir görev değildir bu hepimizin bir görevidir.



MİLLİ TAKIM TEBRİK

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında Fransa ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımımız, berabere kalarak grup liderliğini elinde tutmaya devam etti. Bu başarısından dolayı Milli Takım Futbolcularımızı ve yönetim kadrosunu tebrik ediyor, milli takımımızın bundan sonra gerçekleştireceği karşılaşmalarda başarı diliyorum.” (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2019, 19:37