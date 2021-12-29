Cıdık’tan yerel basına destek

Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Faruk Cıdık, yerel basın kuruluşlarına destek mesajı verdi.

Türkiye’de genelde ve yerelde basın çalışanlarının ekonomik sıkıntılar sebebi ile zor günler yaşadığını ifade eden SP İl Başkanı Cıdık, şu açıklamayı yaptı:

“İlimizde yakinen takip ettiğimiz Çorum Hakimiyet Gazetesi, Çorum Haber Gazetesi ve Kesin Karar Gazetesi olmak üzere gazete kağıdının temini ve gerekse yeterli kadronun ekonomik problemler dolayısı ile sağlanamayışı yerel basınımızı kapanma noktasına itmektedir. Kısıtlı imkânlar dahilinde biz okuyucularına hizmet verebilme adına zaman zaman bir muhabirin 5-6 noktada aynı gün içerisinde haberi yayın organına yetiştirmek için mücadele ettiğine şahit olmaktayız.

Gazeteler satıştan elde edilen gelirlerin birçoğunu Basın İlan Kurumundan gelen kısıtlı ilanlar ve reklamlar ile ayakta kalmaya çalışmaktadır. Yerel basınımız başta biz siyasi parti temsilcileri olmak üzere mahalli ve yerel yönetimler arasında köprü vazifesi görerek görüşleri halka arz etmektedir. Bu bağlamda tekraren kıymetli basın kuruluşlarımızın bu özverili çalışmalarından dolayı teşekkürü borç bilir, çalışma hayatlarında başarılar dilerim.” (Haber Merkezi)