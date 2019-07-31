Çiftçi Malları Koruma Başkanı Altunörs oldu

M.BURAK YALÇIN

Çorum Çiftçi Malları Koruma Başkanlığına Rafet Altunörs seçildi.



Turgut Özal Konferans Salonu’nda gerçekleşen seçime Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile yardımcıları, meclis üyeleri ve delegeler katıldı.

Seçimin Divan Başkanlığını Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın yaparken katip üyeliklerde ise Belediye Meclis Üyesi Bülent Özdoğan ile Semra Akyüz Özdağ görev aldı.

Açılış yoklamasının ardından seçime geçildi. Tek adayın olduğu gizli seçim neticesinde Çorum Çiftçi Malları Koruma Başkanlığına Rafet Altunörs seçildi.

Rafet Altunörs’ün Çiftçi Malları Koruma Meclisinde Celal Orak, Hasan Irmak, Saffet Erdemli, Cengiz Koçak yer alırken, Murakabe Heyetinde ise Mehmet Hanoğlu, Bilal Dağlamaz, Erdal Hoşgör, Ömer Eker ve Fatih Dede yer aldı.

Seçimden sonra konuşma yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Rafet Altunörs’ü tebrik ederek yapacakları çalışmalarda yanlarında olacaklarını söyledi.

Teşekkür konuşması için kürsüye gelen Rafet Altunörs de kendilerini destekleyen Belediye Meclis Üyelerine teşekkür etti.