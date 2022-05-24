Çiftçi Malları Koruma Meclisi yedek üyeleri belirlendi

FATİH AKBAŞ

Çiftçi Malları Koruma Meclisi’ne 5 yedek üyenin seçimi yapıldı.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonunda gerçekleştirilen seçime Belediye Meclisi üyeleri, Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi ile Ziraat Odası Meclisi’nden temsilciler katıldı.

Yoklamanın ardından Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz, gündem maddesi ile konuşmak istedi ancak Meclis Başkan Vekili İsmail Bölükbaş’ın toplantının sadece üye seçimi ile ilgili olduğunu ve usül gereği konuşma yapılamayacağını belirtmesinin ardından CHP’li üyeler toplantıyı terk etti.

Belediye Başkanı Yardımcısı Lemzi Çöplü ise, belediye olarak sadece seçimin sekretaryasını yaptıklarını ifade ederek, “Mevzuatımız gereği bizi ilgilendiren bir konu değil. Kanun bize ‘sadece sekretaryasını siz yapacaksınız’ demiş. Kanun Belediye Meclisi, Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi ile Ziraat Odası Meclisi bu seçimi yapacak diyor. Bizde bunu yapıyoruz. Ne Belediyeler ne de Türk Ticaret Kanunu ile ilgisi var” dedi.

Çiftçi Malları Koruma Meclisi Başkanı Hikmet Yıldırım ise her türlü hesabı vermeye açık olduklarını söyledi.

Çiftçi Malları Koruma Meclisi’ne yedek üye olarak, Niyazi Eker, Osman Önder, Arap Köse, Metin Badak ve Erol Tan seçildi.

Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2022, 18:01