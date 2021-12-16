Mollahasan Köyü Muhtarı Hulusi Aydaş, İl Tarım Müdürlüğü tarafından 2021 yılı bahar aylarında hibe ile verilen Azkan isimli nohut tohumundan verim artışı sağladı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı’yı ziyaret eden Hulusi Aydaş, hasat ettiği nohuttan bir miktar hediye ederek teşekkür etti.

Aydaş, “Bakanlık projelerinin desteklerinden oldukça memnunuz. Bu projelerin artarak devam etmesini istiyoruz. Biz çiftçi olarak üretmeye devam edeceğiz.”dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı ise, Çorum’da uyguladıkları projelerin başarıya ulaşmasından memnun olduklarını ifade ederek, “Biz de bu şevk ile beraber heyecanımız artarak daha çok hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Üreticilerimizin karşısına hep yeni projeler ile çıkmayı öncelik edindik. Ben aynı zamanda önder bir üreticimiz olan muhtarımızı böyle kaliteli bir üretim yaptığı için tebrik ediyorum.”ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2021, 18:26