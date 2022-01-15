Çiftçi ve Aşgın’dan aşı çağrısı

M.BURAK YALÇIN

Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde koronavirüs aşısı oldukları anı sosyal medya hesaplarından paylaşarak vatandaşlara aşı çağrısında bulundular.

5. doz koronavirüs aşısını olduktan sonra sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Vali Mustafa Çiftçi, “Kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığını düşünerek pandemiyle mücadelemizde en etkili silahımız olan aşılanma konusunda hepimiz duyarlı olalım, aşılarımızı zamanında yaptıralım. Aşı olmak, hasta olmaktan iyidir.” ifadelerini kullandı.

Anne ve babasıyla birlikte 4. doz koronavirüs aşısını vurduran Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da koronavirüsten biran önce tüm insanlığın kurtulması dileğinde bulunarak, vatandaşları aşı yapmaya davet etti.

Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2022, 13:02