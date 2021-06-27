Çiftçi ve tüccarlara ELÜS eğitimi

Çorum Ticaret Borsası tarafından düzenlenen “Lisanslı Depoculuk ve Elektronik Ürün Senedi (ELÜS)” eğitimleri başladı.

Eğitimler kapsamında çiftçi ve tüccarlara "Lisanslı Depoculuk ve ELÜS" hizmetleri ile devlet tarafından verilen destekler anlatıldı.

Programda bir açılış konuşması yapan Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, lisanslı depoculukla ile tarım ürünleri ticaretinin belirlenen standartlar üzerinden yapılması, kaliteli üretimin teşvik edilmesi, güvenli bir piyasanın oluşturulmasının yanı sıra tarım ürünleri ticaretinin kayıt altına alınacağını söyledi. Özkubat, ayrıca Türkiye’de uygulanmakta olan tarım reformunun başarılı olması ve tarım ürünleri ticaretinde özel sektörün katılımının artırılacağını ifade etti.

Lisanslı depo projesinin göreve geldiklerinde hedef projelerden birisi olduğunu ifade eden Başkan Özkubat, bu projeyi hayata geçirmekten memnun olduklarının altını çizdi.

Özkubat, "Lisanslı depomuz çiftçinin ürününü değerlendirilmesinde tüccar ve sanayicinin ürününün depolanmasında, satışında bölgedeki sanayicimizin de ürüne ulaşmasında çok büyük katkılar sunacak. Özellikle çiftçilerimizin ürünlerinin satışında artık herhangi bir sıkıntı yaşayacaklarına inanmıyorum. Çünkü lisanslı depolarda elektronik ortamda çiftçilerimizin ürünü direk olarak alabilecek. Alıcı çeşitliliği oluştuğu için lisanslı depodan en büyük menfaati çiftçimiz sağlayacak kesimdir. Bu ürünü kullanan sanayicimizde ürün sanki kendi deposundaymış gibi bir güvenceyle çalışacak ve stok maliyetinden kurtulacak” ifadelerini kullandı.

Eski usullerle ticaret yapmanın zorlaşacağına dikkat çeken Özkubat, “Artık herkes ürün alım-satımı yapıyor. Düşünün bir zamanlar normal telefonlar vardı. İnsanlar sadece birbiriyle iletişim kurabiliyordu. Ancak teknoloji gelişti ve hepimiz şuanda akıllı telefon kullanıyoruz. Bugün birçok işimizi telefonlarımızla yapabiliyoruz. Önümüzdeki yıllarda tarımsal üretim yapacaksak hepimiz akıllı telefonda olduğu gibi ELÜS ve lisanslı depo sistemine geçmek zorundayız. Artık eski usullerle yapılan ticaret oranı düşecek. Eğer ticari yaşamımızı sürdürmek istiyorsak ELÜS ve lisanslı depoculuk sistemini göz ardı etmemeliyiz. Bu amaçla bu eğitimi vermek istedik. Lisanslı depoculuk ve ELÜS sistemi hakkında eğitim toplantıları yapmaya devam edeceğiz. Çiftçimiz ve tüccarlarımızın aklına takılan konular olabilir. Biz borsa olarak her zaman yanınızda olacağız ve rehberlik edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Özkubat’ın ardından Ulidaş yetkilisi Gürkan Yavuz, ELÜS sistemi ve lisanslı depoculuk, Türkiye Ürün İhtisas Borsası AŞ. Genel Müdürü Ali Kırali ve Müdür Yardımcısı Necla Küçükçolak da, İhtisas Borsası A.Ş’nin faaliyetleri hakkında sunum yaptı.

Eğitim seminerinde Çorum TMO Müdürü Turan Ekmekçi, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan da hazır bulundu.

Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2021, 20:30