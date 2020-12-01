Çiftçiler dertli

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Çorumlu çiftçiler, kredi kullanımı konusunda karşılaştıkları sıkıntılardan dert yandılar.

Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili şikâyetlerini dile getiren üreticiler, bankalar aracılığıyla sunulan kredi desteğinden faydalanmak istediklerini ancak bürokratik işlemler yüzünden hayli zorlandıklarını ifade ettiler.

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi dahil olmak üzere gerekli tüm evrakları temin etmelerine karşın kendilerinden kefil de istendiğini anlatan üreticiler, kamu ve özel bankalar arasındaki işlem farklılılıklarına dikkat çektiler.

Çiftçilere verilen kredi kartlarından farklı isimler adı altında defalarca aidat alındığını da öne süren üreticiler, “Alınteriyle geçimini sağlamaya çalışan çiftçilere yapılan haksızlıklara göz yumulmamalı” diye konuştular.

Üretici birlikleri ve çiftçilerle ilgili sivil toplum kuruluşlarının bu duruma seyirci kalmaması gerektiğini vurgulayan vatandaşlar, tohumdan gübreye pek çok kalemdeki maliyet artışının ekonomik açıdan üreticinin belini büktüğünü ifade ettiler.

Hibrit tohumlar başta olmak üzere tarımsal üretimin kaderinin tekelleşen bazı kuruluşların elinde olduğuna değinen çiftçiler, “Hakkımızı savunması gerekenlerin bu düzen karşısında sessiz kalmasına anlam veremiyoruz” eleştirisinde bulundular. “ÇKS’deki bilgilerin yabancı sermayeli bankalarla paylaşılmasını da doğru bulmuyoruz” diyerek tepkilerini sürdüren çiftçiler, yetkililere seslenerek üreticilerin yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi hususunda acilen çözüm beklediklerini sözlerine eklediler.