Çiftçiler için ‘TarımKart’ sözleşmesi

S.S. Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi ile Fibabanka arasında ‘TarımKart’ iş sözleşmesi protokolü imzalandı.

S.S. Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pehlivan ve Fibabanka Sincan Şube Müdürü Eylem Kaya tarafından imzalanan protokolde, Kooperatif Müdürü Cavit Temiz ve Muhasebe Müdürü Ethem Ünlü ile Fibabanka şube yöneticileri İlker Balkiraz ve Engin Demirel de hazır bulundu.

‘TarımKart’la ilgili açıklama yapan Kooperatif Başkanı Pehlivan, “Zor durumda olan çiftçinin bir nebze olsun elini rahatlatacak ve kefil-kefalete ihtiyaç olmadan kullanılabilecek TarımKart, sadece çiftçilerimizin Kooperatifimizden yaptıkları alışverişlerde geçerli olacak. 7 ay % 0 faizli olan kartla ortaklarımız yaptıkları alışverişlerini yedi ay sonra ödeyecekler. Kart müracaatları Kooperatifimizin tüm satış mağazalarına yapılabileceği gibi ‘TARIM’ yazıp bir boşluk bırakıp T.C. kimlik numarası yazıp 3422 ye SMS gönderilerekte yapılabilecek. Kart ödemeleri ise günü geldiğinde tüm İş Bankası ATM’lerinden ve PTT şubelerinden yapabilecek.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2021, 18:16