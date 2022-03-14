Çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı

M.BURAK YALÇIN

Çorum’da 1820 çiftçiye toplam 3 bin 460 sertifikalı yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde gerçekleşen programa Vali Mustatafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ile Oğuzhan Kaya, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, PANKOBİRLİK Başkanı Ahmet Pehlivan, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program açış konuşmaları ile devam etti.

İlk olarak kürsüye gelen Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, dağıtılan tohumluklar ile yaklaşık 70 bin dekarlık alanda ekim gerçekleşeceğini belirterek, “Üretim bakımından Tekirdağ, Konya, Edirne, Kırklareli ve Adana’dan sonra 6. Sırada yer almaktayız. Ülkemizin üretimindeki payımız ise yüzde 4.3’dür. Gönderilen ödenekle 1820 üreticiye toplam 3460 torba sertifikalı ayçiçeği tohumluk yardımı yapacağız” dedi.

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan da tarıma yapılan yatırımlarda her zaman kendilerine destek veren Vali Mustafa Çiftçi ve milletvekillerine teşekkür etti.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da millete hizmetkar olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Güzel bir devletimiz var. Yeryüzünde birçok devlet sınıfta kalmışken biz ‘ne güzel devletimiz’ var diyoruz. Elektrik, doğalgaz fatuları kabarık geliyor. Hepimiz bunu yaşıyoruz ama devletimiz bunu indirmek adına yüzmilyarlarca lira sübvanse ediyor” diye konuştu.

CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse de Çorum’un tarım konusunda ciddi bir sinerji yakaladığını aktararak şunları söyledi: “Böyle devam ederse Çorum tarımda çok uzun olmayan bir zaman diliminde Türkiye’nin hatta dünyanın önde gelen üretici kentlerinden birisi olacağına inanıyorum. Çorum’da ayçiçeği tohumu üretiliyor. Bundan sonra en azından onlara moral vermek bakımından tohumların bir kısmı onlardan alınabilir.”

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya da dünyanın pandeminin başlamasıyla birlikte 2020’den bu yana sıkıntılı bir süreç yaşadığını, üstüne birde Ukrayna-Rusya savaşının başladığını söyleyerek, 20 yıllık iktidarlarında her zaman çiftçiye destek olduklarını, bu zorlu süreci de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde atlatacaklarını kaydetti.

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan ise Çorum’da önümüzdeki 5 yıllık süreç içerisinde 200 bin dönüm araziyi daha sulamaya katacaklarını vurgulayarak, “Şuan da Çorum’da sulanabilir arazi yüzde 55 civarında. Sulu tarıma geçmemiz gerekiyor. Çiftçi kazanacak, millet kazanacak. 2021 yılı sonu itibariyle Çorum’da çiftçimize 390 milyon destek dağıttık. Nasıl elimizden geleni yapmışsak, bundan sonra da fazlasıyla yapmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Vali Mustafa Çiftçi de Çorum’un da yer aldığı TR83 bölgesinde istihdamın yüzde 38’ini tarımın sağladığını belirterek, şunları söyledi: “

Çorum’da istihdamın yüzde 38’ini tarım sağlıyor, yüzde 18’ini sanayi, yüzde 44’ünü de hizmetler sektörü sağlıyor. Tarım sektörü bölgemizde hizmetler sektöründen sonra en büyük istihdamı sağlayan ikinci birim. Türkiye çapında ilk on da olduğumuz ürünler var. Tritikale üretiminde 1. sıradayız. Kuru soğan üretiminde 2. sıraya yükseldik. Çörek otu üretiminde 3. sıradayız. Mercimek üretimide 4. sıradayız. Çeltik ve ceviz de 5. sıradayız. Tohumunu dağıttığımız ayçiçekte ise Türkiye’de 6. sıraya yükseldik. Nohut üretiminde 7. sıradayız. Arpa üretiminde 10. sıradayız. Buğday üretiminde 2-3 yıllık gerileme ile 20. Sıraya düşmüş olduk.”

Konuşmaların ardındanyağlık ayçiçeği tohumlukları çiftçilere dağıtıldı.