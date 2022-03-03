‘Çiftçilerin özel bankalara olan borçları da yapılandırılmalı’

Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanı Yakup Taş, Ukrayna’da şiddetini artıran savaş nedeniyle Ukrayna ve Rusya’dan tahıl ithalatının giderek zorlaşacağını belirterek, bu nedenle Devletin, çiftçileri destekleyerek, ileride ülkemizde yaşanabilecek gıda sıkıntısını önleyebilecek kararları acilen alması çağrısında bulundu.

Tarım Kredi Kooperatifi’ne ve Ziraat Bankası’na olan borçları yapılandırılan çiftçilerin, özel bankalara olan kredi borçlarının da yapılandırılması çağrısında bulunan Yakup Taş, Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle yaşanacak olası gıda sıkıntısının önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.

Taş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“9 Şubat 2022 tarihinde medyada Ziraat Bankası’nın, tarımsal kredi borçlusu müşterilerine yapılanma programı kararı aldığı duyuruldu. Daha sonra Tarım Kredi Kooperatifleri’nin de benzer bir uygulama yapacağı gazetelerde yer aldı. Bu uygulama 31 Mart 2022 tarihine kadar her iki kurum tarafından da çiftçilere kolaylık olması için uygulanacaktır. Buna göre peşin ödenmesi halinde borcun tamamına ait faizler silinmekte veya peşin ödenememesi halinde 60 aya kadar faizsiz yeniden yapılandırma imkânı sunulmaktadır. Bu durum Ziraat Bankası’na veya Tarım Kredi Kooperatifleri’ne borçları olan çiftçileri önemli ölçüde rahatlatmıştır. Ancak çiftçi kredileri sadece Ziraat Bankası’ndan ve kooperatiflerden verilmemektedir. En son temmuz ayında yayınlanan rakamlara göre çiftçilerimizin 30 Kasım 2021 tarihine kadar olan tüm borçları yaklaşık 150 milyar TL’dir. Bu borcun yaklaşık 142 milyar TL’si kamu bankalarına, geriye kalan kısmı çiftçilerin özel bankalara olan borçlarıdır.”

Şu anda çiftçilerin özel bankalara olan borçlarının, bütün çiftçi borçlarının yaklaşık yüzde 12’si kadar olduğunu hatırlatan Taş, “Bütün bankalar tarımsal kredileri çiftçilere vermektedirler. Özellikle Şekerbank, şeker pancarı ekiciliği yapan çiftçilere önemli miktarda tarımsal kredi sağlamaktadır. Çiftçilerin bu özel bankalara olan zirai kredi borçları özellikle yapılandırılmamaktadır. Borcunu ödeyemeyen çiftçilerin tarlaları, traktörleri maalesef haciz ve icra yolu ile satılmaktadır. Bu durumun önlenebilmesi için, ya Ziraat Bankası’nda olduğu gibi, özel bankalar da çiftçi borçlarını aynı şekilde yapılandırmalı veya Ziraat Bankası, çiftçilerin bu bankalara olan zirai kredilerini de kendi uhdelerine alarak aynı şekilde yapılandırıp çiftçileri rahatlatmalıdır”dedi.

‘UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI GIDA SIKINTISINA YOL AÇABİLİR’

Ukrayna’daki savaşın gıda sıkıntısına özellikle tahıl tedariki konusunda sıkıntılara yol açabileceği uyarasında bulunan Taş, çiftçilere yönelik atılacak adımların daha fazla önem kazandığını belirterek, “Ukrayna’da çıkan savaş nedeni ile Ukrayna ve Rusya’dan tahıl ithal etmemiz giderek zorlaşacaktır. Bu sebeple, Devletimiz, çiftçilerimizi destekleyerek ileride milletimizin gıda sıkıntısı çekmemesini sağlayacak kararları acilen almalıdır”ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)