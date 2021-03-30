M.BURAK YALÇIN

Çorum Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 1190 çiftçiye 238 ton nohut tohumu dağıtıldı.

Törene Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan ve çiftçiler katıldı.

Törende konuşma yapan Çorum merkezde 42.5 ton civarında bir talep söz konusu olduğunu ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, “Her üreticinin bu tohumu almasını istedik. Burada aslan payını 95 tonla Alaca aldı” dedi.

Sertifikalı nohut tohumlarının üreticiye faydalı olması için böyle bir yola çıktıklarını belirten Orhan Sarı, “Leblebi imalatı yapanların da hammadde ihtiyaçlarını buradaki çiftçilerimizden temin etmesi önemli bir husustur”diye konuştu.

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü de Çorum’un leblebisiyle meşhur olduğunu belirterek, “Belediye olarak önümüzdeki günlerde leblebi kavurma ustalığıyla ilgili bir çalışma gerçekleştireceğiz. Bu şekilde gerek nohut üreticisi çiftçisi gerekse de leblebi üreticileri daha kaliteli ve kazançlı işler yapacak” ifadelerini kullandı.

Vali Mustafa Çiftçi de Çorum’unda içinde bulunduğu TR83 bölgesinde istihdamın yüzde 38’inin tarım, yüzde 18’inin sanayi ve yüzde 44’ünün hizmet sektörüne dayandığını vurgulayarak, şunları söyledi: “Çorum’un baskın özelliği bir tarım memleketi olmasıdır. İlimizde 535 bin hektarlık bir alanda tarım yapılıyor. 450 bin hektarı ormanlık alanlarla kaplı. 224 bin hektarı tarım dışı alanları olan, 68 bin hektarı çayır ve meralarla kaplı bir iliz. Tarım sektöründe yurt içi gayri safi milli hasılaya 5 milyarlık bir katkı sunarak 31’inci sırada yer alıyoruz.”

Çorum’un nohut üretiminde ise 7’nci sırada yer aldığını kaydeden Vali Çiftçi, “Leblebisiyle meşhur Çorum’da nohut üretiminin daha da fazla artırılması adına önemli bir gelişme yaşanıyor. Yüzde 75 destekle 238 ton sertifikalı tohumu 1190 çiftçiye dağıtacağız” diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından tohumlar çiftçilere dağıtıldı.