Çiftlikpınarı mevkiinde yeni yollar açılıyor

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çiftlikpınarı mevkiinde başlayan yeni yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Çiftlikpınarı Caddesinde alt yapı çalışmasına yoğun şekilde devam eden belediye ekipleri aynı zamanda yeni bağlantı yolları da açıyor. Çiftlikpınarı Caddesine bağlanan yeni bağlantı yolları açılması ile beraber alt yapı çalışması hızlı şekilde devam ediyor. Belediye ekipleri Çiftlikpınar Caddesinde ve bağlantı yollarında 1500 metre uzunluğunda yeni kanalizasyon hattı döşüyor.

Belediye Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Çevre Yolu üzerinde yapılması planlanan yeni İskilip Yolu Kavşağı ve devamında Çiftlikpınarı Caddesi ve bağlantı yolları ile Osmancık köprüsünde ve İlim Yayma Kavşağında oluşan yoğun trafiği rahatlatacak.

Yaptıkları yollar ve bağlantı yollarıyla bölgede yapılaşmanın başlaması ve şehirleşmenin alt yapısını hazırladıklarını belirten Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Yeni yollar açarak bölgenin yapılaşmasına ve gelişmesine zemin hazırlıyoruz. Çiftlikpınarı mevkiinde yapmış olduğumuz alt yapı çalışmaları ve yeni bağlantı yolları bölgedeki trafiği de büyük ölçüde rahatlatacak. Yapılması planlanan yeni İskilip Yolu Kavşağı ve Çiftlikpınarı mevkiinde yaptığımız çalışmalarla birlikte İlim Yayma Kavşağında ve Osmancık Köprüsünde oluşan trafik yığılmasının önüne geçmiş olacağız. Çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz." dedi. (Haber Merkezi)