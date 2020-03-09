Çiğdem aşı geleneğini yaşattılar

Çorum Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi tarafından, çiğdem gezmesi ve çiğdem aşı geleneğinin sürdürülmesi için Fatih Sultan Mehmet İlkokulu öğrencileri ile Kandil Kayası denilen bölgede çiğdem toplama etkinliği düzenlendi.

Çorum’da Hitit bayramı olarak bilinen Çiğdem Gezmesi geleneğini proje haline getiren Uluslararası Metal Sanatçısı ve emekli öğretmen Hasan Tuluk, Kültür ve Turizm Bakanlığı SOKÜM Uzmanlar Komisyonu’nun kararı ile ‘Somut Olmayan Kültürel Miras ve İl ve Ulusal Envanteri’ne ‘Çiğdem Aşı’ kaydedilmesine vesile oldu.

Hasan Tuluk, “Çiğdem gezmesi ve çiğdem aşı, çocukluğunu Anadolu’nun göbeğinde geçirmiş, bugün yaşı 60’ın üzerindeki bizim kuşak için hoş anılarla harmanlanıp hatırlanan, sessiz sedasız yok olup gitmiş pek çok gelenekten birisidir.” dedi.

Çiğdem toplanması ile ilgili duygularını ifade eden Tuluk, “Cemre ile taze bahar başlardı içimizde. Yüreklerde umut, gözlerde özlem. Kuşların seslenişi, bağ ve bahçelerin dirilişi. Sonra bir tutam gün ışığı sevgiye susamış bir el gibi okşardı bedenimizi. Yağmurlar serinletirdi, oyuna tutkun yüreğimizi. Sonra kardelenler çıkarırdı başını topraktan; arkasından da çiğdemler gülümserdi renk renk.” diye konuştu.

Bu kültür aktarımını devam ettirmek amacıyla Çorum Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından emekli öğretmen Hasan Tuluk koordinatörlüğünde çiğdem aşı etkinliği yapılması kararlaştırıldı.

Etkinlikte kullanılmak üzere Çorum Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi öncülüğüyle Çorum Fatih Sultan Mehmet İlkokulu öğrencileri, tarafından Kandil Kayası denilen bölgede çiğdem toplandı.