Çığırtkanlıktan şikâyetçiler

RECEP MEBET

Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi sakinleri, Özdoğanlar Kavşağı civarındaki bazı işyerlerinden yükselen çığırtkan seslerinden şikâyetçi.

Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili şikâyetlerini dile getiren vatandaşlar, kaba söz ve hareketlerle yapılan çığırtkanlığın çevreden gelip geçenleri rahatsız eden bir boyuta ulaştığını ifade ettiler.

Durumu ilgili yerlere bildirmelerine rağmen yaşadıkları soruna bir türlü çözüm bulamamaktan yakınan vatandaşlar, “Şehrin göbeğinde insanları rahatsız eden ve zaman zaman tacize dönüşen böylesi bir uygulamaya göz yumulmamalı” diye konuştular.

Esnafın da tepkisini toplayan çığırtkanlığa bir an önce son verilmesini isteyen vatandaşlar, ilgili işyerlerinin sahipleri ve yetkililerden duyarlılık beklediklerini sözlerine eklediler.