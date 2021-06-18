Çiğköftem dualarla açıldı

FATİH BATTAR

İşletmeciliğini Fırat Göktepe’nin yaptığı Çiğköftem dualarla hizmete girdi.

Çöplü mahallesi Osmancık Caddesi numara 87/A (Yazıçarşı göbeği) adresinde Çorum halkının hizmetine giren Çiğköftem’in açılışına AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, 19.Dönem Çorum Milletvekili Adnan Türkoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, PTT Başmüdürü Ziya Başıaçık ve çok sayıda davetli katıldı.

1993’den beri Türkiye’de ve dünyada sektörün kuruculuğunu üstlenen Çiğköftem lezzetini Çorum halkı ile buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Göktepe, farklı bir konseptle Çorum’da çiğ köfte lezzetini Çorum halkının damak tadına sunacaklarını ifade etti.

İşletme yöneticisi Göktepe, çiğköftenin yanı sıra Falafe, Lübnan yemeği, Boşnak böreği, içli köfte, vegan içli köfte, zeytinyağlı yaprak sarması, tahin pekmez, acı ve tatlı biber salçası, domates salçası, biber ve karışık turşu, sufle konserve, Tokat yaprak sarması ve organik şalgam gibi lezzet türlerini ile hizmet verdiklerini belirterek; “Her hafta kampanyalarımız ile hizmet kalitemizi arttırmayı planlıyoruz. Tüm Çorumluları Çiğköftem’e bekliyoruz” dedi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri iş yerini gezerek firma hakkında bilgi aldı.

Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2021, 23:32