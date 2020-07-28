‘Çikolata tadında bir bayram geçirin’

RECEP MEBET

Prenses Çikolata ve Şeker ile Nazende Çikolata Kafe, yaklaşan Kurban Bayramı’na hazır.

Bayram hazırlıkları hakkında bilgi veren Prenses Çikolata sahibi Feridun Battar, Kurban Bayramı’na özel çikolata ve şeker çeşitlerini müşterilerinin beğenisine sunduklarını söyledi.

‘ÇİKOLATA DENİNCE AKLA GELEN İLK ADRESİZ’

“Müşterilerimizin teveccühü ile hizmette 11 yılı geride bıraktık” diyen Feridun Battar, kaliteli ve taze yüzlerce çikolata çeşidini tek çatı altında buluşturduklarını kaydetti.

Seçkin markaların ürünlerini uygun fiyatlarla satışa sunduklarını belirten Battar, kaliteden asla taviz vermediklerini ve tüm ürünlerinde gerçek çikolata lezzetini sunduklarını vurguladı.

Bahçelievler 1. Cadde numara 5/A’da geçen yıl hizmete sundukları Nazende Çikolata Butik Kafe’nin de faaliyetlerini sürdürdüğünü hatırlatan Battar, “Çorum’da çikolata denilince akla gelen ilk adres olmanın kıvancını taşıyoruz” dedi.

BAYRAMA ÖZEL TATLAR BURADA

Zengin ürün yelpazeleriyle bayramlara tat kattıklarını vurgulayan Battar, mevlid-i şerifler için özel mevlid şekerleri hazırladıklarını da ifade etti.

Firmalara özel ambalajlı çikolata ve şekerler de hazırladıklarını anlatan Battar, bayram sonrası için özel gün şekeri siparişleri aldıklarını hatırlatarak şöyle konuştu:

“Çikolatadan şekere, bonbondan drajeye, akideden lokuma kadar yüzlerce ürün çeşidini uygun fiyatlarla Çorum halkının beğenisine sunuyoruz. Ülker, Elit ve Mabel gibi ünlü markaların çikolata ve şekerlerinin yanı sıra kendi imalatımız olan ‘Nazende’ markalı çikolatalarımızla da müşterilerimizin hizmetindeyiz.

Tüm müşterilerimizin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyor, Gazi Caddesi Kulaksız Sokak numara 3/D’de hizmet veren Prenses Çikolata ve Bahçelievler Camii yanında faaliyet gösteren Nazende Çikolata Butik Kafe’ye bekliyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2020, 19:07