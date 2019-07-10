Çikolatada Çorumlu imzası

RECEP MEBET

Genç girişimci Abdullah Kaan Battar’ın sahibi olduğu Nazende Çikolata Kafe, Bahçelievler 1. Cadde numara 5/A’da hizmete girdi.



Vali Konağı arkası, Bahçelievler Camii yanında yaklaşık 200 metrekarelik hizmet alanına sahip işletmeyi tanıtan Abdullah Kaan Battar, “Enfes çikolata lezzetini kafe konseptiyle buluşturduk” dedi.



‘ÇİKOLATALARIMIZ, KENDİ İMALATIMIZ’

“Kendi imalatımız olan çikolata çeşitlerimizle iddialıyız” diyen Battar, spesiyal (özel) ve el yapımı çikolataları müşterilerinin beğenisine sunduklarını söyledi.

Sektördeki tecrübelerini yeni bir işletme ile Çorum halkının hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Battar, kalite, ürün sunumu ve damak tadına büyük önem verdiklerinin altını çizdi.

Ürün ve hizmetleriyle ilgili açıklamalarını sürdüren Battar, şu bilgileri verdi:



“Meyve aromalı, fındıklı, fıstıklı, bademli, cevizli ve leblebili çikolatanın yanı sıra çölyak hastalarına özel glutensiz çikolata çeşitlerini Çorum halkıyla buluşturuyoruz.

Düğün ve bayram gibi tüm özel günler için hediyelik çikolatalar sunuyoruz. Kız isteme gibi geleneksel merasimler için çikolatalı gondol süslemeleri, kurum ve kuruluşlara özel isim ya da logo baskılı ambalajlı çikolatalar da hazırlıyoruz.



‘NAZENDE FARKINI HİSSEDECEKSİNİZ’

Nezih dizaynıyla beğeni toplayan kafe bölümümüzde ise birbirinden lezzetli çikolata çeşitlerimizin yanında Waffle, Profiterol ve spesiyal ürünümüz olan Nazende gibi tatlıları, sıcak ve soğuk içecekler eşliğinde müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz.



Şık sunum ve ikramlarımızla müşterilerimizin keyifli vakit geçirip kendilerini daha özel hissedecekleri işletmemizde, enfes çikolatanın kahve ile uyumuna şahit olacaksınız.

Doğal meyvelerle çikolatanın buluştuğu Nazende’de, ‘kahveye dair herşey’ başlığı altında filtre kahvelerden Türk kahvesine, espressodan çikolata şelalesine kadar zengin bir menüyü müşterilerimizle buluşturuyoruz.

İşletmemizi yakından görmek isteyen tüm çikolata tutkunlarını Nazende Çikolata Kafe’ye davet ediyoruz.”