Çilek kalitesini çevre yoluna taşıdı

Türkiye’nin en büyük Çilek Mobilya Mağazası Çorum’da açıldı.

Ulukavak Mahallesi Çevreyolu Bulvarı 69/A Leblebiciler Sitesi (Samsun İstikameti) adresinde Çorum halkının hizmetine giren Çilek Mobilya Mağazası, toplam 1400 metrekare alanıyla müşterilerine hem geniş alanda hem de konforlu hizmet sunuyor.

Eğlenceli ve renkli odalarıyla gençler ve çocuklar tarafından büyük ilgi gören Çilek Mobilya, gençlerin ve çocukların hayallerini süsleyen, onların ihtiyaçlarını gözeten, ergonomik, yenilikçi, eğlenceli, kaliteli, güvenli ve çevreye duyarlı, yeni duygular ve yeni deneyimler kazandıran özgün tasarımlara imza atıyor.

Türkiye’nin konusunda uzman ve güvenilir çocuk mobilya markası Çilek, en çok tavsiye edilen ve favori gösterilen çocuk mobilya markalarından biri. Alanında sektörün önde gelen markası olan Çilek, 2022 genç odası modelleriyle gençlerin ve çocukların bir numaralı tercihi oluyor. Çilek, yeni sezon genç odaları her zevke ve tarza uygun aynı zamanda bütçenizi de düşünen tasarımlarla karşınıza çıkıyor.

ÜRÜNLER 2 YIL GARANTİLİ

Çilek tüm çocuk mobilyalarını, AB standardında üretmekte. Çilek markalı tüm ürünler üretimden kaynaklanan bozulma, kırılma ve solmaya karşı Çilek Garantisinde ve 2 yıl garantili olup, satış sonrası garantili servis hizmeti vermekte. Çilek, tüm üretim sürecinde tam kontrol sağlar. Böylece; kullanışlı, şık, konforlu ve ödediğiniz paraya değer son derece kaliteli ve güvenilir ürünler sunar.

ÜRÜNLER ÇOCUKLAR İÇİN GÜVENLİ

Çilek mobilya, bebek, çocuk ve gençlerin kullanımı için tasarlanan ürünlerin güvenlik açısından risk barındırmıyor. miniklerin hassas ve narin vücutları için ürettiği odalarda, güvenlik için gerekli önlemler alan Çilek, üretim sırasında kullandığı malzemelerin de AB standartlarında ve anti-kanserojen olmasına dikkat ediyor. Odalarında, sağlığa zararlı olmayan su bazlı boyaları kullanan Çilek, ürünlerin üzerinde kullanılan sticker tekniğini ise içinde kimyasal madde barındırmaması için dergilerde kullanılan ofset baskı yöntemiyle yapıyor. İleri çocuk güvenliği standartlarına göre tasarlanan ve üretilen Çilek ürünleri, Avrupa Birliği standartlarına uygun anti-kanserojen ve anti-bakteriyel malzemeler kullanılarak üretiliyor.

SON TREN ÜRÜNLER DİKKAT ÇEKİYOR

2022 genç odası trendleri, hem vakit geçirmek hem de uyumak ve dinlenmek için tasarlanmış mobilyaları ön plana çıkarıyor. 2020 yılından itibaren gençlerin odalarında geçirdikleri vakit daha da arttığı için, 2022 yılı için tasarlanan yataklar hem dinlenme ve uyuma hem de vakit geçirme ihtiyacını karşılıyor. 2022 yılı trendlerinde, koltuk olarak kullanılan yataklar oldukça dikkat çekiyor. (ADVERTORİAL)