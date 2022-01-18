Çilingirciler, Sobacılar ve Tenekeciler’de İlhan dönemi

M.BURAK YALÇIN

Çilingirciler, Sobacılar ve Tenekeciler Esnaf Odasının olağan genel kurulu bugün gerçekleştirildi. Mevcut başkan Halil Taşkaldıran’ın aday olmadığı seçimde Hasan İlhan ile Murat Üründü yarıştı. Yapılan seçim sonucunda odanın yeni başkanı Hasan İlhan oldu.

ÇESOB Toplantı Salonu’nda gerçekleşen genel kurula bazı esnaf oda başkanları ile üyeler katıldı.

Başkanlığını ÇESOB Başkanı Recep Gür’ün yaptığı divanın üyeliklerine ise Yunus Türkoğlu, Osman Nuri Türker ve Dursun Kesgin seçildi.

İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşunda bulunulması ile başlayan genel kurulda yönetim-denetim raporları, gelir-gider bilançoları okunarak ibra edildi.

Genel kurulda 22 yıl oda başkanlığı yapan Halil Taşkaldıran’a ÇESOB Başkanı Recep Gür tarafından plaket takdim edildi.

Plaket takdiminin ardından seçime geçildi.

Hasan İlhan ile Murat Üründü’nün yarıştığı seçimde 130 oy alan Hasan İlhan Çilingirciler Sobacılar ve Tenekeciler Esnaf Odasının yeni başkanı oldu. Rakibi Murat Üründü ise 93 oy da kaldı.

Hasan İlhan’ın yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: “Mustafa Keskin, Enver Bulanık, Mahmut Şimşek, Emrah Güher, Yusuf Çağlan, Salih Çam.”

Denetim kurulunda ise Necip Emre Kabasakal, Ertuğrul Bilgi ve Murat Budak yer aldı.

Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2022, 17:15